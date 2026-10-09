Quién es Navanethem "Navi" Pillay, la ganadora del Nobel de la Paz 2026

La jurista fue reconocida por su defensa de los Derechos Humanos y su aporte a la justicia internacional. Además, a los 26 años abrió su propio estudio jurídico y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal.

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue entregado a Navanethem "Navi" Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. Pero su contribución comenzó mucho tiempo atrás y fue construyendo el camino como jurista en Sudáfrica.

El organismo destacó la trayectoria profesional de la jurista sudafricana , quien defendió a Nelson Mandela y a otras personas que se opusieron al apartheid. También resaltó su posterior labor como jueza en algunos de los casos más importantes de la historia reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Tras obtener un bachillerato en artes en 1963 y graduarse en derecho en 1965 en la Universidad de Natal, Pillay inició su carrera como abogada junto al penalista N.T. Naicker, integrante del Congreso Nacional Africano (CNA), quien debía presentarse con frecuencia ante los tribunales debido a que estaba bajo arresto domiciliario.

En 1967, a los 26 años, abrió su propio estudio jurídico y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. Según recordó, ningún bufete quería contratarla porque "no aceptaban que empleados blancos recibieran instrucciones de una persona de color".

Durante los siguientes 28 años, defendió a activistas contra el apartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones. Además, contribuyó a denunciar las condiciones de detención y el uso de la tortura contra presos políticos. En 1971 consiguió una medida judicial para impedir que la policía utilizara métodos ilegales de interrogatorio contra su esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años más tarde, logró que los presos políticos de la Isla Robben, entre ellos Nelson Mandela, tuvieran derecho a recibir asistencia letrada.

En 1981, gracias a una beca del Programa Harvard-Sudáfrica para el intercambio de estudiantes contra el apartheid, realizó una maestría en derecho en la Universidad de Harvard. En 1988 obtuvo allí el doctorado en ciencias jurídicas y se convirtió en la primera sudafricana en alcanzar ese grado en la Facultad de Derecho de esa institución.

En 1995, Navi Pillay fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Años después, se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde llegó a desempeñarse como presidenta.

Su labor en ese tribunal fue clave para reconocer que la violencia sexual y las violaciones podían constituir crímenes contra la humanidad y actos de genocidio. Luego, fue jueza de la Corte Penal Internacional y, entre 2008 y 2014, ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una de las principales responsabilidades internacionales en materia de defensa de las libertades fundamentales.

Además, presidió la comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado y se desempeñó como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia.

Por qué ganó el Premio Nobel de la Paz 2026

El Comité Nobel aseguró que Pillay trabajó para exigir responsabilidades a los Estados y sus líderes, además de brindar esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. A lo largo de su carrera y desde los distintos cargos que ocupó, la jurista puso el foco en la responsabilidad de los individuos y los Estados de respetar el Estado de derecho.

A sus 85 años, Pillay encabezó la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Además, se desempeña como jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso que investiga a Myanmar por genocidio.