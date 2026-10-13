13 de octubre de 2026 Inicio
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Quién es Luis Antonio Gokim Tagle, el cardenal que reemplazará al Papa León XIV en la misa del Vaticano

Tras la cirugía pulmonar del Sumo Pontífice, el Vaticano informó que el cardenal filipino será el encargado de presidir la misa en la Plaza de San Pedro. Se trata de una delegación temporal de funciones litúrgicas, el Papa continúa siendo la máxima autoridad de la Iglesia mientras cumple con su recuperación médica.

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El Vaticano designó al cardenal Tagle para celebrar la misa del 14 de octubre. 

El Vaticano designó al cardenal Tagle para celebrar la misa del 14 de octubre. 

Tras la cirugía pulmonar del Papa León XIV, el Vaticano confirmó que el cardenal filipino Luis Antonio Gokim Tagle será quien presida la misa en la Plaza de San Pedro del próximo miércoles. La decisión es de carácter temporal, mientras el Sumo Pontífice continúa con su recuperación. León XIV sigue siendo la máxima autoridad de la Iglesia y se mantiene informado sobre las actividades, al tiempo que los médicos le recomiendan reposo para favorecer su restablecimiento.

El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía torácica. 
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La elección del reemplazante responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las celebraciones litúrgicas mientras el Pontífice se recupera en Roma. Tagle, actual prefecto del Dicasterio para la Evangelización y figura de peso dentro de la curia, asumirá de manera temporal esta función, sin que ello implique cambios en la conducción de la Iglesia.

La información fue confirmada por la Santa Sede a través de su calendario oficial. La misa se celebrará el próximo miércoles a las 10 (hora de Italia) en la Plaza de San Pedro y estará presidida por el cardenal Tagle. El encuentro reunirá a autoridades religiosas con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica Amoris laetitia, en un marco especial que busca mantener la continuidad de las celebraciones mientras el Papa León XIV continúa con su recuperación médica.

A pesar de la suspensión temporal de las audiencias y compromisos del Papa, el Vaticano mantiene activa su agenda institucional mediante la designación de representantes del clero para garantizar la continuidad de los actos litúrgicos. Mientras tanto, la salud del Sumo Pontífice es monitoreada de forma estricta en el hospital, y las autoridades eclesiásticas informarán periódicamente sobre posibles ajustes en los compromisos oficiales de las próximas semanas.

¿Quién es Luis Antonio Tagle, el "Francisco asiático?"

Luis Antonio Gokim Tagle es un cardenal filipino reconocido por su cercanía con los fieles y su estilo pastoral sencillo, lo que le valió el apodo de “Francisco asiático”. Nacido en Manila en 1957, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Iglesia en Asia y, con el tiempo, en el Vaticano.

Su trayectoria lo llevó a ocupar cargos clave, como prefecto del Dicasterio para la Evangelización, donde impulsó una visión más inclusiva y misionera de la Iglesia, en línea con el espíritu reformista del Papa Francisco.

En octubre de 2026, Tagle fue nombrado nuevo decano del Colegio Cardenalicio, un rol de enorme relevancia dentro de la estructura vaticana, ya que lo coloca como referente en la coordinación de los cardenales y en la preparación de futuros cónclaves. Su designación fue interpretada como un reconocimiento a su capacidad de diálogo intercultural y a su perfil humilde, que conecta con comunidades diversas en todo el mundo.

Además de su labor institucional, Tagle se ha destacado por su sensibilidad social y su compromiso con los sectores más vulnerables. En entrevistas recientes, subrayó la importancia de mantener viva la memoria de figuras como el Papa Francisco y de fortalecer el mensaje de la exhortación Amoris laetitia, centrada en la familia y la misericordia. Su estilo cercano, su capacidad de comunicación y su visión pastoral lo consolidan como una de las voces más influyentes de la Iglesia contemporánea.

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