Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido Es una de las figuras más reconocibles del Partido Laborista británico y es el principal candidato para asumir el cargo. Por Agregar C5N en









Quién es Andy Burnham, el candidato para suceder a Starmer como primer ministro de Reino Unido

Tal cual había anticipado Donald Trump, este lunes dimitió Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido, una decisión que abre una nueva etapa de incertidumbre en la política local. En ese escenario, el nombre de Andy Burnham apareció rápidamente como el principal candidato para asumir el liderazgo del Gobierno.

Burnham es una de las figuras más experimentadas del laborismo británico. Exministro durante la gestión de Gordon Brown, ocupó carteras clave como Salud y Cultura antes de dar un giro hacia la política territorial, donde se consolidó como alcalde del área metropolitana de Manchester, uno de los centros urbanos más importantes fuera de Londres.

Su proyección nacional se explica por una combinación de gestión local con peso político interno en el partido. En las últimas horas, distintos sectores del laborismo comenzaron a impulsarlo como una figura de consenso capaz de ordenar una interna atravesada por tensiones desde la salida de Starmer. Su nombre ganó volumen especialmente ante la falta de alternativas con igual nivel de conocimiento público y experiencia ejecutiva.

Burnham representa un ala del laborismo que pone el foco en el fortalecimiento del Estado de bienestar, la inversión en servicios públicos y una mayor descentralización del poder hacia las regiones, un discurso que busca reordenar la identidad del partido en la etapa posterior a Starmer.

Desde el Brexit: cinco primeros ministros en menos de una década Desde el referéndum del Brexit en junio de 2016, el Reino Unido atravesó un período de fuerte inestabilidad política que se reflejó en la sucesión de líderes en Downing Street.