Estrella de Juego de Tronos: así fue la impresionante transformación de Hafþór Björnsson, La Montaña El brutal cambio físico de La Montaña de Game of Thrones para su nuevo desafío en Amos del Universo. Agregar C5N en









Actualmente, esta impresionante evolución física le abrió nuevas puertas tanto en el mundo del entretenimiento como en los deportes de combate. HBO

Hafþór Björnsson volvió a sorprender con una impactante transformación física.

El actor dejó el strongman y adoptó un entrenamiento basado en cardio y boxeo.

Gracias a este cambio, perdió cerca de 60 kilos y logró un físico más atlético.

Además, generó furor al mostrarse caracterizado como una criatura demoníaca. Júlíus Björnsson, el actor islandés que alcanzó fama mundial por interpretar a La Montaña en la exitosa serie Game of Thrones, volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales. Esta vez, el asombro no estuvo relacionado con sus impresionantes marcas deportivas, sino con una de las transformaciones físicas más llamativas de toda su carrera.

La nueva imagen del exstrongman llega poco tiempo después de consolidarse como una de las grandes leyendas de la disciplina, tras establecer un récord mundial en peso muerto. Luego de dominar el mundo de la fuerza extrema, Björnsson parece decidido a expandir sus horizontes y explorar nuevos desafíos vinculados al entretenimiento y la actuación.

Actualmente, esta impresionante evolución física le abrió nuevas puertas tanto en el mundo del entretenimiento como en los deportes de combate. HBO La sorpresa fue aún mayor cuando el islandés compartió imágenes en las que aparece completamente caracterizado como una criatura demoníaca. La impactante transformación visual generó una avalancha de comentarios entre sus millones de seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de que se trate de un nuevo proyecto cinematográfico o de una producción audiovisual de gran escala.

Cómo fue la impactante transformación de Hafþór Björnsson, La Montaña Hafþór Júlíus Björnsson, reconocido mundialmente por su papel de La Montaña en Game of Thrones, protagonizó una de las transformaciones físicas más impactantes de los últimos años. Luego de retirarse del circuito profesional del strongman en la cima de su carrera, el islandés decidió modificar por completo sus objetivos físicos. En lugar de priorizar el desarrollo de una masa muscular extrema, comenzó a enfocarse en mejorar su movilidad, su condición cardiovascular y alcanzar un físico más definido y funcional.

Más allá de su imponente tamaño, Björnsson demuestra que su mayor fortaleza radica en la disciplina y en la capacidad de reinventarse constantemente. Para lograrlo, Björnsson debió cambiar radicalmente sus hábitos. El actor dejó atrás la exigente dieta hipercalórica que seguía durante sus años de competición, basada en cerca de 10.000 calorías diarias, y adoptó un plan alimenticio mucho más controlado, centrado en proteínas de calidad y alimentos saludables. A la vez, reemplazó gran parte de los entrenamientos orientados a la fuerza máxima por rutinas de cardio y boxeo, un proceso que le permitió reducir aproximadamente 60 kilos y desarrollar una figura mucho más atlética y estilizada.