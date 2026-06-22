22 de junio de 2026 Inicio
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El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires asciende al 7,9%

Un informe del Instituto de Estadística porteño reveló el crecimiento del desempleo, el cuentapropismo y la subocupación en el primer trimestre del año. La cifra equivale a más de 136 mil personas.

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Crece la informalidad y el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

Crece la informalidad y el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una curva ascendente y encendió una señal de alerta en el mercado laboral. En el primer trimestre de 2026, la cantidad de personas sin trabajo subió a 136.500, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cifra representa el 7,9% de la población económicamente activa. Es el registro más alto desde 2022 y consolida una tendencia de deterioro que, en términos interanuales, suma miles de nuevos desocupados.

El Gobierno habilitó la posibilidad de que los contratos contemplen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York.
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Sin embargo, en paralelo al aumento del desempleo, también creció la ocupación. La tasa de empleo subió del 57,9% al 59% y alcanzó a 1.592.000 personas, unas 42.000 más que un año atrás. Pero ese crecimiento no necesariamente implica mejoras en la calidad del trabajo.

El dato central es que buena parte de las nuevas ocupaciones se concentró en la informalidad y el cuentapropismo. De las 46.500 personas que se incorporaron al mercado laboral en el último año, alrededor de 42.000 lo hicieron en empleos por cuenta propia, changas o trabajos no registrados, de baja carga horaria o inestables.

En ese contexto, el cuentapropismo sumó 27.500 personas y llegó a 350.500 trabajadores. Al mismo tiempo, la subocupación volvió a crecer y afecta a 156.000 personas, el 9% de la población activa: trabajadores que no llegan a las 35 horas semanales y buscan ampliar su jornada.

La precarización también se refleja dentro del empleo asalariado. La informalidad pasó del 24,6% al 27,3%, lo que implica casi 28.600 trabajadores más sin aportes jubilatorios. Así, cerca de tres de cada diez asalariados no cuentan con cobertura previsional.

Otro indicador que se deteriora es la cobertura jubilatoria, que cayó del 74,6% al 72,7% en un año. A la vez, el 30,6% de la población ocupada trabaja menos de 35 horas semanales, un incremento interanual del 17,3%. Y el 13% de los trabajadores tiene más de una ocupación para completar ingresos.

Por rama de actividad, el empleo sigue concentrado en servicios, que representan el 74,4% del total. Luego aparece el comercio con el 13%, mientras que industria y construcción explican el 11,9%. Dentro del comercio, hoteles y restaurantes ganan peso y ya explican casi una quinta parte del total.

El informe también muestra una distribución desigual del impacto laboral: las mujeres representan el 54,4% de las personas desocupadas y el 56,5% de las subocupadas.

El panorama general combina dos movimientos simultáneos: más gente trabajando y más gente sin trabajo, pero con un rasgo común que atraviesa todo el mercado laboral porteño: el avance sostenido de la precariedad como forma dominante de inserción.

NOTA EN DESARROLLO.-

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