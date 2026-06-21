21 de junio de 2026 Inicio
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Intensa ola de calor en Europa: Francia restringió el consumo de alcohol y España cerró un Fan Fest del Mundial

El fenómeno climático altera la actividad turística, impacta en la vida cotidiana y genera preocupación por sus consecuencias en la productividad económica. Varios gobiernos activaron restricciones y alertas meteorológicas frente a temperaturas extremas.

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La alcaldía de París ordenó la apertura nocturna de los parques.

La alcaldía de París ordenó la apertura nocturna de los parques.

Varios países de Europa comenzaron a aplicar medidas de emergencia este domingo ante una de las olas de calor más intensas del año, la cual empuja los termómetros hacia niveles récord. El fenómeno obligó a las autoridades a modificar dinámicas urbanas y suspender actividades públicas masivas para proteger a la población.

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En Francia, el gobierno prevé el ingreso de 35 departamentos en alerta roja debido a pronósticos que anticipan máximas de hasta 41°C. Ante esta situación, el primer ministro Sébastien Lecornu dispuso restricciones al consumo de alcohol en eventos públicos, mientras que la alcaldía de París ordenó la apertura nocturna de los parques.

España también adoptó decisiones preventivas vinculadas al Mundial 2026 en su ciudad capital. La federación local resolvió el cierre definitivo de la fan zone instalada en la Plaza de Colón de Madrid, donde miles de aficionados planeaban congregarse frente a pantallas gigantes para seguir el partido de su selección contra Arabia Saudita.

Por su parte, el servicio meteorológico de Alemania emitió advertencias casi totales en su territorio por registros cercanos a los 38°C. Los especialistas de ese país alertaron sobre la inminente formación de tormentas severas, producto de la combinación entre la alta humedad y el calor extremo.

En Italia, las marcas térmicas de entre 36°C y 37°C alteraron por completo la rutina del turismo internacional. Los visitantes en Roma buscaron refugio del sol en espacios subterráneos arqueológicos, mientras que en Bolonia la gente se volcó a las fuentes históricas y a las galerías techadas para mitigar el impacto del clima.

Los expertos de la región advierten que el cambio climático incrementa la frecuencia y la intensidad de estos episodios de forma alarmante. Estas anomalías elevan de manera directa los riesgos sanitarios para los habitantes y provocan un encarecimiento general de los costos operativos en el continente.

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