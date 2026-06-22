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Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

Una de las participantes lidera los sondeos de voto negativo y se perfila como la más votada para abandonar la competencia, aunque la diferencia con sus compañeras de placa deja lugar para sorpresas.

La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

Captura de Telefe

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes 22 de junio llega con una placa de siete nominados y una tendencia que ya empieza a marcarse en las encuestas de redes sociales. Según los sondeos más consultados entre los seguidores del programa, Sol Abraham es la participante con mayores chances de abandonar la casa esta semana.

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La semana 17 del reality estuvo cargada de movimientos estratégicos que modificaron el panorama de la nominación. Matías Hanssen, líder de la semana, utilizó uno de sus beneficios para quitarles el voto a cuatro jugadores y luego salvó a una de las nominadas, dejando una placa final de siete participantes en riesgo. Santiago del Moro lo confirmó al aire: "Son siete en placa".

Las encuestas no tienen carácter oficial ni definen el resultado, pero históricamente funcionan como un termómetro del humor de los fanáticos que dejan su voto por las distintas vías que tienen disponibles para hacerlo. Aún así, en esta edición, los fandoms lograron cambiar algunas tendencias, especialmente cuando las placas son numerosas y las diferencias entre candidatos son ajustadas.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según las encuestas

La placa definitiva de esta semana quedó conformada por Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel "Manu" Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange "Sol" Abraham. Nenu López, quien también había quedado nominada, fue salvada por el líder Hanssen antes de que cerrara la votación.

Según los sondeos publicados por la una de las cuentas en X que suele generar encuestas, uno de los relevamientos con mayor repercusión entre los seguidores del programa, Sol Abraham encabeza la tendencia de voto negativo y aparece como la principal candidata a salir el lunes. Detrás de ella se ubica Titi Tcherkaski, que también concentra una cantidad importante de votos en contra y permanecen entre las participantes más comprometidas de cara a la definición.

La diferencia entre las primeras posiciones no parece definitiva, por lo que cualquier movimiento de los fandoms en las horas previas a la gala podría modificar el resultado. La votación sigue abierta y el lunes 22 de junio se conocerá el nombre del nuevo eliminado o eliminada de la casa más famosa del país.

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