Qué tipo de cáncer tendría Kate Middleton de acuerdo con su tratamiento

Tras su revelación, se supo que recibe una serie de medicamentos para combatir la reproducción y desarrollo de las células cancerosas por el resto del cuerpo. Por su parte, el Palacio de Kensington notificó que no compartirá más información médica sobre la forma o etapa del cáncer descubierto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KensingtonRoyal/status/1771235267837321694&partner=&hide_thread=false A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Middleton detalló que cuando la operaron del abdomen no tenía información de que las células eran cancerígenas y agregó: "Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Kate fue atendida en la Clínica de Londres, que abandonó 13 días después, y trascendió que los chequeos realizados con posterioridad revelaron el cuadro de la enfermedad. Se desconoce qué tipo de cáncer tiene la esposa del príncipe Guillermo. Trascendió que empezó la quimioterapia en febrero y tampoco se conoce por cuánto tiempo le prescribieron el tratamiento de salud.