25 de junio de 2026 Inicio
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Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de Estados Unidos

Tras el devastador sismo en Venezuela que dejó más de 160 muertos, crece el temor por el sismo de gran magnitud que los científicos temen en la falla de San Andrés y que podría afectar a millones de personas en el oeste del territorio estadounidense.

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Qué es el Big One
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

El reciente terremoto que golpeó a Venezuela y dejó un saldo trágico de al menos 164 víctimas fatales volvió a poner en agenda global el riesgo sísmico en distintas regiones del mundo. En ese mapa de amenazas aparece un nombre que los geólogos repiten con preocupación: el “Big One”, el megaterremoto que podría impactar en el oeste de Estados Unidos, especialmente en California.

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El término “Big One” se utiliza para describir un sismo de gran magnitud, generalmente superior a 8, que podría generarse en la falla de San Andrés, una de las fracturas tectónicas más activas del planeta. Allí se encuentran la placa del Pacífico y la placa de América del Norte, que se desplazan de manera constante y acumulan energía desde hace siglos.

La falla de San Andrés atraviesa el estado de California de norte a sur y es considerada una de las zonas sísmicas más vigiladas del mundo. Su comportamiento ha sido responsable de terremotos históricos, como el de San Francisco en 1906, y forma parte de un sistema geológico donde la tensión se acumula de manera permanente.

Estudios recientes advierten que las fallas tectónicas de California están alcanzando la mayor presión en mil años, por lo que los científicos temen un gran terremoto.

Investigaciones citadas en informes recientes señalan incluso que la región podría estar atravesando uno de sus niveles de tensión más altos en más de un milenio, un dato que alimenta la hipótesis de un evento sísmico de gran escala en el futuro.

Crecen los riesgo de un megaterremoto en Estados Unidos: ¿cuándo ocurrirá?

Los especialistas coinciden en que, si bien existe consenso sobre la posibilidad de un gran terremoto en la región, es imposible establecer con precisión cuándo ocurrirá. La liberación de energía acumulada depende de procesos geológicos complejos que no siguen un calendario previsible.

Lo que sí está claro es el impacto potencial: un sismo de esta magnitud podría afectar a ciudades densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco, con consecuencias graves en infraestructura, servicios básicos y población.

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