Donald Trump, tras los terremotos en Venezuela: "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!"

El presidente estadounidense aseguró que su país se encuentra preparado para asistir al pueblo venezolano, luego de los devastadores sismos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , hizo referencia a los terremotos que azotaron a Venezuela y generaron centenares de muertos y miles de heridos. Aseguró que su país " está listo, dispuesto y capacitado para ayudar ". El lamentable suceso generó conmoción en toda la región y se especula con un crecimiento en el número de los decesos y la chance de réplicas en las posibles horas.

Por medio de una publicación en Truth Social el mandatario reveló que "he dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!".

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que se están realizando labores arduas de rescate para salvar vidas. Asimismo, instó a la población a mantener la calma y a reportar incidentes a través de la aplicación del gobierno, dado que se teme que el número de muertos sea mucho mayor.

A primera hora de la jornada, el Gobierno emitió un comunicado en redes oficiales donde expresó la “más profunda solidaridad” con el pueblo venezolano y destacó que el fenómeno natural ha dejado a su paso “ incalculables daños estructurales y derrumbes” en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas.

En esa línea el canciller, Pablo Quirno indicó que durante la noche del miércoles se comunicaron y está “en contacto permanente dándole información al presidente”, Javier Milei. “El presidente me dio la instrucción de que evaluemos y nos pongamos a disposición del pueblo venezolano para ver dónde podemos ayudar”, afirmó.

Cómo ocurrieron los terremotos en Venezuela

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó poco después de las 18:00 horas locales con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5.

La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades del país vecino.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y la presidenta Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá apoyo humanitario especializado. Gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ya han ofrecido asistencia formal. De hecho, el subsecretario de Estado de EE. UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, informó que ya se movilizó un equipo técnico para coordinar el envío y la logística de los rescatistas en el terreno.

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

"Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia. En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como "tremendo", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes”, advirtió Aymara.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que viven en Venezuela

A través de un comunicado en las redes sociales, Cancillería expresó su solidaridad y lamentó los hechos ocurridos en Venezuela. Al mismo tiempo, enviaron una serie de recomendaciones y medio de contactos exclusivos para los argentinos que residen en el territorio venezolano.

“La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, expresaron en primera instancia.

Al mismo tiempo, recomendaron a los ciudadanos argentinos residentes en ese país “seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación”.

Asimismo, expresaron a los ciudadanos argentinos que se hayan visto afectados por los eventos sísmicos que podrán comunicarse con la Cancillería para informar su situación a través de: