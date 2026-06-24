Boom de ventas de carne Argentina a Estados Unidos: se cuadriplicaron en mayo

La carne argentina marcó un hito en mayo al cuadruplicar sus ventas a Estados Unidos y aportar USD 86 millones al comercio bilateral. Las exportaciones totales aumentaron 76% interanual y dejaron un superávit de USD 373 millones para el país.

En mayo, Argentina vendió carne bovina a Estados Unidos por cuatro veces más que lo habitual. Solo en ese mes, los frigoríficos argentinos lograron colocar 11 toneladas, la misma cantidad que normalmente tardaban ocho meses en vender. De esta manera, las ventas aportaron USD 86 millones al comercio bilateral.

Las exportaciones totales aumentaron 76% interanual y dejaron un superávit de USD 373 millones para el país. Si se observa todo el comercio bilateral, no solo la carne, también fue un mes muy bueno ya que Argentina vendió más de lo que compró, y eso dejó un saldo positivo de 373 millones de dólares, de acuerdo a un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina sobre la base de estadísticas oficiales.

11.100 toneladas de carne fue lo que Argentina vendió a Estados Unidos en mayo, lo mismo que antes tardaba ocho meses en colocar. Gracias a ese ritmo, el país no solo cumplió con la cuota tradicional de 20 mil toneladas que tenía permiso para exportar, sino que también empezó a cubrir un cupo extra de 80 mil toneladas que se acordó en febrero.

En lo que va del año de enero a mayo, ya se enviaron 42.000 toneladas , más del doble de lo que estaba permitido originalmente. Eso significó ingresos de 360 millones de dólares , un aumento enorme respecto al año pasado.

Por su parte, desde el Gobierno afirmaron que este salto se debe en parte a una misión comercial llamada Semana de la Carne Argentina , donde empresas locales viajaron a ciudades de EE.UU. para reunirse con compradores y se generaron más de 200 contactos de negocios.

No obstante, la carne no fue el único producto for export que batió récords de ventas. Entre enero y mayo, Argentina y Estados Unidos hicieron negocios por casi 4.000 millones de dólares, la cifra más alta de la historia para ese período donde hubo ventas muy fuertes de miel (96 millones) y ajo (17 millones), que registraron marcas históricas.

Asimismo, se destacaron otros productos como el petróleo crudo, que generó 367 millones de dólares, y las piedras y metales preciosos, con 121 millones. Ambos sectores crecieron muchísimo respecto al año pasado. De acuerdo a estos informes, Argentina está haciendo negocios con Estados Unidos como nunca antes, superando récords y aprovechando acuerdos nuevos que le permiten exportar cada vez más.

Aunque el boom exportador de carne argentina al país gobernado por Donald Trump trae dólares y récords históricos, también genera riesgos ya que hay menor disponibilidad de carne para el consumo interno, caída en la producción local y posibles presiones futuras sobre los precios en las carnicerías.