25 de junio de 2026 Inicio
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Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Manuel Adorni y apuntó contra Mauricio Macri

El exsenador y exministro de Educación anunció su salida del partido que cofundó junto al expresidente hace más de dos décadas. Cuestionó el rumbo del PRO y la defensa al jefe de Gabinete en medio de la frustrada sesión en Diputados por denuncias de enriquecimiento ilícito.

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Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO.

El exsenador y exministro de Educación Esteban Bullrich anunció su renuncia “irrevocable” al PRO y dejó fuertes críticas hacia el rumbo del espacio fundado junto a Mauricio Macri.

El PRO enfrenta el dilema de cómo tomar distancia del tema Adorni y posicionarse a la vez. 
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La publicación se conoció horas después de la fallida sesión en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición intentaron avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la falta de quórum terminó frustrando el debate parlamentario.

El ausentismo de bloques como el PRO y la UCR, sumado a otros sectores opositores que no dieron quorum, fue determinante para el fracaso de la sesión. En los hechos, esa estrategia terminó siendo leída como un “blindaje” político al funcionario, en línea con el esquema de respaldo que mantiene el oficialismo de La Libertad Avanza.

En ese marco, Bullrich difundió una carta de fuerte tono político en la que formalizó su salida del partido y planteó un quiebre con la conducción actual. “De mi mayor consideración: por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO”, abrió el texto, en el que repasó su historia dentro del espacio y el proyecto fundacional compartido con Macri.

La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia

A lo largo de la carta, el exministro sostuvo que su decisión no responde a diferencias coyunturales sino a un distanciamiento más profundo. “No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”, expresó.

Bullrich también vinculó su salida a una reflexión personal atravesada por su situación de salud: “Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, señaló, en uno de los pasajes más íntimos del mensaje.

En el plano político, el exsenador apuntó a lo que consideró un punto de quiebre dentro del partido. “La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”, escribió, al cuestionar la postura del PRO frente a la situación que derivó en la sesión frustrada en Diputados.

En ese sentido, profundizó su crítica al señalar que “cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, en una frase que sintetiza el tono de su ruptura con la conducción partidaria.

Finalmente, Bullrich cerró su mensaje con un tono de despedida y reconocimiento hacia su trayectoria dentro del PRO, aunque dejó planteada su salida definitiva y su continuidad en la vida política desde otro lugar, en línea con lo que definió como un compromiso “con la coherencia y la conciencia”.

La publicación de Esteban Bullrich en X

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que padece Bullrich y lo obligó a retirarse de la política

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, responsables del control de los músculos voluntarios. Su avance provoca una pérdida gradual de la fuerza muscular, dificultades para hablar, tragar y, en etapas avanzadas, para respirar.

Se trata de una patología que no tiene cura conocida y cuyo tratamiento se orienta a retrasar la progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. En 2021, Esteban Bullrich fue diagnosticado con ELA, cuadro que lo llevó a alejarse progresivamente de la actividad política y, finalmente, a replantear su rol público, tal como él mismo ha reconocido en distintas intervenciones posteriores.

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