Se cayó la sesión en el Senado en la que la oposición buscaba la interpelación a Manuel Adorni Los bloques no lograron reunir el quorum necesario y el titular de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala dio por caído el debate. Por Agregar C5N en









El Senado sesiona este jueves a partir de las 11.

En una nueva jornada política en el Congreso de la Nación, se cayó la sesión en el Senado donde la oposición buscaba la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pasado el tiempo reglamentario, el cuerpo no logró reunir el quorum necesario por lo que el presidente de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, dio por caída la misma.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto ya que, debido al viaje del presidente Javier Milei a España, se encuentra ejerciendo la primera magistratura.

El senado habia convocado la sesión para las 11 con un temario que incluía el proyecto del Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, una de las notas fuertes de la jornada, era el eventual pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual no contaba con dictamen por lo que debía haber sido tratado sobre tablas, debate que antes tendría que haber sido autorizado por los dos tercios del Cuerpo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había acordado con su par de la bancada Justicialista, José Mayans, que el primer punto del temario sería el debate de las mociones de interpelación al jefe de Gabinete en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional y del artículo 214 del Reglamento del Senado. De este modo, este procedimiento —con eventual moción de censura incluida— requeriría únicamente la mayoría absoluta de los miembros de la cámara.

Sin embargo, en una nueva reunión de Labor Parlamentaria con el apoyo de los bloques dialoguistas, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, se revirtió la decisión.