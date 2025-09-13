Erika se pronunció con un fuerte video en redes sociales donde prometió seguir con el legado social y político de su pareja y advirtió: "No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo". El FBI confirmó el viernes la identidad del presunto autor material del crimen.

Erika , la esposa de Charlie Kirk , el militante de ultraderecha asesinado de un disparo en su cuello durante un acto público en los Estados Unidos, habló por primera vez tras el crimen, que ya tiene a un sospechoso detenido. Lo hizo mediante un video en redes sociales donde prometió continuar con el legado social y político de su pareja y advirtió: " No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo".

"No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. Para todos los que nos escuchan esta noche en Estados Unidos: el movimiento que mi esposo construyó no morirá ", advirtió la mujer entre lágrimas al referirse al asesinato llevado a cabo en un evento universitario en el oeste del país.

En un emotivo video, la mujer explicó: “Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador y dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires ”.

Luego recordó que Kirk “amaba la vida, amaba a Estados Unidos, amaba la naturaleza , Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí con todo su corazón. Quería que todos trajeran el paraíso a la tierra a través del amor que trae criar una familia”. “Mi esposo perdió su vida por mí, por su nación, por nuestros hijos”, remarcó.

Hacia el final de sus palabras, Erika Kirk llamó a la juventud a unirse al movimiento político de su difunto esposo, a quien le envió un mensaje: “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera”.

Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Estados Unidos continúa conmocionado por el asesinato de Charlie Kirk durante un acto en Utah. En este marco, el presidente Donald Trump anunció que condecorará al influencer conservador con la Medalla Presidencial de la Libertad, así lo contó durante su discurso en un nuevo acto aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas.

Tras conmemorar a los ciudadanos fallecidos durante el ataque del 11 de septiembre de 2001, Trump comenzó su discurso recordando al influencer: "Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".

En esa línea añadió que "Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán".

El joven de 31 años, fundador de Turning Point USA y figura prominente del Partido Republicano, falleció el miércoles tras recibir un disparo en la garganta durante un acto que realizaba en la Universidad del Valle de Utah, reunido con cientos de miles de personas.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue creada en 1963 por el presidente John F. Kennedy reconoce a quienes han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o al progreso cultural y social. Entre los distinguidos figuran nombres como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg. En el deporte, leyendas como Muhammad Ali, Michael Jordan y Simone Biles también han sido homenajeados.