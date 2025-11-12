Nuevos mails de Jeffrey Epstein comprometen aún más a Donald Trump En los correos, publicados por legisladores demócratas, Epstein aseguró que el presidente estadounidense "sabía sobre las chicas" y había "pasado horas" con una de ellas. La Casa Blanca los acusó de "crear una narrativa falsa para difamar" al mandatario. Por







Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Redes Sociales

Nuevas pruebas comprometieron aún más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el escándalo por tráfico sexual que involucra a Jeffrey Epstein, su amigo y empresario fallecido en 2019, ya que demostrarían que el mandatario "sabía sobre las chicas" e incluso habría "pasado horas" con una de ellas.

Se trata de una serie de mails que escribió Epstein y que fueron divulgados este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En uno de ellos, fechado en 2019, el financiero le aseguró al periodista Michael Wolff que Trump "sabía sobre las chicas".

"Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo", escribió. Se refería a Ghislaine Maxwell, quien era su socia en ese momento y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente está en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual.

En otro correo de 2011, afirmó que Trump había "pasado horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual, según reportó la agencia AP. "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido", sostuvo.

Los demócratas tacharon el nombre de la víctima que aparece en el mail de 2011, pero los republicanos del Comité señalaron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, que murió a principios de año, insistió mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.