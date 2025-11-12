12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nuevos mails de Jeffrey Epstein comprometen aún más a Donald Trump

En los correos, publicados por legisladores demócratas, Epstein aseguró que el presidente estadounidense "sabía sobre las chicas" y había "pasado horas" con una de ellas. La Casa Blanca los acusó de "crear una narrativa falsa para difamar" al mandatario.

Por
Donald y Melania Trump

Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Redes Sociales

Nuevas pruebas comprometieron aún más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el escándalo por tráfico sexual que involucra a Jeffrey Epstein, su amigo y empresario fallecido en 2019, ya que demostrarían que el mandatario "sabía sobre las chicas" e incluso habría "pasado horas" con una de ellas.

El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 
Te puede interesar:

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

Se trata de una serie de mails que escribió Epstein y que fueron divulgados este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En uno de ellos, fechado en 2019, el financiero le aseguró al periodista Michael Wolff que Trump "sabía sobre las chicas".

"Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo", escribió. Se refería a Ghislaine Maxwell, quien era su socia en ese momento y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente está en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual.

En otro correo de 2011, afirmó que Trump había "pasado horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual, según reportó la agencia AP. "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido", sostuvo.

Los demócratas tacharon el nombre de la víctima que aparece en el mail de 2011, pero los republicanos del Comité señalaron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, que murió a principios de año, insistió mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

El mandatario siempre negó haber tenido conocimiento sobre los delitos sexuales de Epstein y aclaró que su relación de amistad había terminado años antes de su fallecimiento. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de haber "filtrado selectivamente correos electrónicos" con el objetivo de "crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump".

"El presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por ser un acosador con sus empleadas, incluida Giuffre. Estas historias no son más que esfuerzos de mala fe para distraer de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente a través de este engaño y distracción clara del gobierno reabriendo nuevamente", afirmó en un comunicado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue cuestionado por no cumplir con los parámetros del derecho internacional ni las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos.

Afirman que los venezolanos deportados por Trump recibieron torturas en El Salvador

Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y hacer un negocio con Milei

Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y "hacer un negocio con Milei"

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

La alerta se emitió a partir de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe. 

Venezuela elevó sus alertas militares ante la llegada al Caribe del portaaviones más poderoso de Estados Unidos

Scott Bessent confirmó que EEUU obtuvo ganancias por el swap con Argentina. 

Bessent blanqueó que Estados Unidos está "haciendo plata" gracias al swap con Argentina

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y el minorista no encuentra piso

Rating Cero

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela.

El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
play

El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..."

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

últimas noticias

Imagen de los participantes del cónclave del PRO, con Mauricio Macri en el centro.

El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

Hace 11 minutos
Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni.

Paredes respaldó a Úbeda como técnico de Boca: "Tenemos una relación parecida a la de Scaloni"

Hace 18 minutos
El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Hace 33 minutos
El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

Hace 48 minutos
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue cuestionado por no cumplir con los parámetros del derecho internacional ni las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos.

Afirman que los venezolanos deportados por Trump recibieron torturas en El Salvador

Hace 52 minutos