12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Jeffrey Epstein que salpican a Donald Trump

El Comité de Supervisión del Congreso difundió mensajes del financista que mencionan encuentros con el presidente y sugieren que conocía sus delitos.

Por
La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

Una nueva tanda de correos electrónicos del caso Jeffrey Epstein reavivó las sospechas sobre los vínculos del financista con Donald Trump y desató un nuevo frente de conflicto político en Washington. Los mensajes, divulgados por legisladores demócratas, incluyen referencias directas a encuentros entre el presidente y una de las víctimas del abusador sexual, y plantean que el mandatario “sabía de las chicas”.

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702
Te puede interesar:

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Epstein, que se suicidó en prisión en 2019, escribió en uno de esos correos a Maxwell, su expareja: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump”. Luego agregó que una víctima, no identificada, “pasó horas en mi casa con él, y nunca se lo ha mencionado”. En otro correo, dirigido al periodista Michael Wolff afirmó que Trump “sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine (Maxwell) que parara”.

Los documentos fueron difundidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga la relación entre Epstein, su socia Ghislaine Maxwell, condenada por facilitar sus abusos, y distintos funcionarios federales. Los demócratas aseguran que los mensajes, parte de un lote de 23.000 archivos, muestran un intento de encubrimiento. “Cuanto más intenta Trump ocultar los archivos de Epstein, más descubrimos”, dijo el representante Robert García, principal demócrata del comité.

La Casa Blanca respondió con dureza. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, acusó a la oposición de “filtrar selectivamente los correos” para desviar la atención de la crisis política que atraviesa el país por el cierre del gobierno, que ya lleva 43 días. “Estas historias son intentos de mala fe para tapar los logros históricos del presidente”, sostuvo Leavitt, quien insistió en que los mensajes prueban que Trump “no hizo nada malo”.

El presidente también reaccionó desde su red Truth Social: “Los demócratas intentan revivir el engaño de Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno. No caigan en la trampa”, escribió.

image

El vínculo entre Trump y Epstein es objeto de controversia desde hace años. Fueron amigos en la década del noventa y compartieron eventos en Palm Beach, hasta que, según la versión del propio Trump, el financista fue expulsado de su club por acosar a empleadas.

Virginia Giuffre, una de las víctimas más visibles del caso, declaró en varias ocasiones que el presidente “nunca estuvo involucrado en ninguna irregularidad” y que había sido “amable” con ella.

El manejo de los archivos del caso es hoy uno de los puntos más sensibles para el gobierno. La decisión del FBI y del Departamento de Justicia de no publicar nueva documentación generó malestar incluso entre los votantes republicanos.

Mientras los demócratas insisten en que la Casa Blanca “oculta información clave”, los republicanos acusan a sus adversarios de manipular el material y omitir menciones a otros funcionarios. “El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos de Epstein y hacerlo ya”, exigió García.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Epstein y Trump: más evidencias sobre sus vínculos.

La sombra de Jeffrey Epstein: casos de abuso sexual en Estados Unidos que involucran al poder

Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Nuevos mails de Jeffrey Epstein comprometen aún más a Donald Trump

Trump anunció la medida por los aranceles.

EEUU: Trump anunció un bono de u$s2.000 para los ciudadanos por los aranceles

Biden le marcó el terreno a Trump en relación a Argentina

Reapareció Joe Biden y cruzó a Donald Trump por la ayuda a Javier Milei

play

Indomables, sobre Javier Milei en Estados Unidos: "Vamos a tener relaciones carnales más intimas que en los años 90"

Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10 mil inmigrantes a la vez para su localización.

Trump lanzó una convocatoria para que "cazarrecompensas" capturen inmigrantes

Rating Cero

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizarán The Devil Wears Prada 2.
play

Llegó el tráiler de la película El diablo viste a la moda 2: cuándo se estrena en cines

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical.

De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi.

Johnny Depp expuso las mentiras de Mauro Icardi: "No lo conozco..."

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

últimas noticias

https://www.c5n.com/mundo/del-lujo-al-terror-asi-era-la-siniestra-mansion-jeffrey-epstein-manhattan-n220702

Del lujo al terror: así era la siniestra mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan

Hace 39 minutos
Jeannete Jara, militante del Partido Comunista desde sus 14 años, fue la elegida por el presidente Gabriel Boric para continuar su gobierno.

Jeannete Jara y José Antonio Kast cerraron campaña presidencial en Santiago de Chile con ataques cruzados

Hace 1 hora
El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

Hace 1 hora
Epstein y Trump: más evidencias sobre sus vínculos.

La sombra de Jeffrey Epstein: casos de abuso sexual en Estados Unidos que involucran al poder

Hace 1 hora
La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

La Casa Blanca busca contener el impacto por los correos de Epstein que salpican a Trump

Hace 2 horas