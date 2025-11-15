15 de noviembre de 2025 Inicio
Alemania: encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial y evacuaron a 20.000 personas

Mientras realizaban una obra, un grupo de trabajadores encontraron el artefacto sin detonar en Nuremberg. Las autoridades trazaron un perímetro de seguridad de aproximadamente 800 metros. Tras unas horas, el artefacto fue desactivado.

Los expertos que ayudaron a desactivar la bomba de la Segunda Guerra Mundial.

Los expertos que ayudaron a desactivar la bomba de la Segunda Guerra Mundial.

Más de 20 mil personas fueron evacuadas de sus hogares en el centro de Nuremberg, Alemania, tras el hallazgo de una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial durante una obra en construcción. Según detallaron las autoridades, el artefacto pesa unos 450 kilos y fue desactivado por expertos.

La bomba fue encontrada sobre la Avenariusstrasse 35, durante la noche del viernes, en el lugar se estableció un gran operativo de bomberos y expertos en la desactivación de explosivos. Además, se estableció un perímetro de seguridad de 800 metros a la redonda.

"Esta fue la mayor evacuación realizada en Núremberg hasta la fecha tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial", informaron las autoridades. Gran parte de las

Además, detallaron que la evacuación comenzó a las 20:30 del viernes 15 y terminó a las 2:20 de la madrugada del sábado, desde la empresa de transporte público de Núremberg proporcionaron diez micros para transportar a los residentes. La bomba fue desactivada cerca de las 3:40, tras una hora de trabajo.

Desde la cuenta oficial de la ciudad de Núremberg en X informaron que "¡La bomba aérea en la calle Avenariusstrasse ha sido desactivada! Los tres expertos en desactivación de explosivos tardaron poco menos de una hora. El artefacto explosivo sin detonar ya ha sido cargado y será transportado próximamente".

