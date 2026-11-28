Cómo ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026 El Pincha busca cortar una sequía internacional de 17 años en Montevideo; conocé todas las alternativas de transmisión por televisión y plataformas de streaming para seguir el partido decisivo. Por Agregar C5N en









El Pincha quiere conquistar su quinta Copa Libertadores de América.

Estudiantes de La Plata se enfrenta este sábado a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores 2026. El trascendental encuentro se disputará a partir de las 17 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Montevideo, Uruguay, y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El conjunto de La Plata, bajo la conducción técnica de Alexander Medina, llega enfocado en cortar una sequía de 17 años sin títulos internacionales y quedarse con el premio económico acumulado de hasta u$s33.930.000. En la otra vereda estará el conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira, lo que anticipa un duelo decisivo de alto nivel en territorio uruguayo.

En materia de televisión por cable y satelital, la audiencia argentina podrá sintonizar la pantalla de Telefe (también lo transmitirá por su canal de YouTube), con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. A su vez, la señal satelital Fox Sports ofrecerá una transmisión exclusiva que incluirá las narraciones de Hernán de Lorenzi, y el análisis de Miguel Osovi. En tanto, para quiénes el servicio de streaming de Disney+, Mariano Closs será el encargado de narrar la gran final a través de ESPN.

Guido Carrillo y el Flaco López, las figuras de la gran final. Estudiantes vs. Palmeiras, en vivo: dónde ver por TV y online El encuentro definitivo está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefe y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Telefe: