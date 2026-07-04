4 de julio de 2026 Inicio
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El último pedido de una joven atacada por un caimán de 4 metros que le arrancó los brazos

El novio de la joven de 31 años luchó con el animal para poder rescatarla. Ambos nadaban en el río Econlockhatchee junto a otra amiga. A pesar de llamar al 911, la víctima del ataque murió por la gravedad de las heridas, no sin antes despedirse.

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La joven tenía 31 años

La joven tenía 31 años, fue identificada como Brittany Clark . 

La muerte de Brittany Clark conmocionó a todo Estados Unidos, la joven de 31 años fue atacada por un caimán de 4 metros que le arrancó sus dos brazos mientras nadaba en el río Econlockhatchee. Ahora se conoció cuál fue el último pedido de la víctima a su novio antes de morir.

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El novio de la joven Chance Allison luchó con el caimán para poder liberarla y llevarla hacia la costa, mientras que su amiga llamaba al 911 e imploraba que los servicios de emergencia llegaran rápido a la escena.

"Mientras nadaban, un caimán agarró a [la Sra. Clark] del brazo y comenzó a girar como un torbellino mortal. Su novio, Chance, agarró al caimán, intentando que la soltara cuando este los arrastró a ambos bajo el agua", informó el medio Daily Mail.

Según el informe, Chance pudo arrastrarla a la orilla y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Mientras que la amiga de Brittany le contaba a las autoridades que la joven perdía mucha sangre como consecuencia de las graves heridas.

A pesar de los esfuerzos la joven de 31 años murió en el hospital. Su novio habló con algunos medios locales y contó lo que ella le pidió antes de perder el conocimiento: "Mientras esperábamos que llegara la ambulancia, Brittany solo me pidió que me asegurara de cuidar a Hokie". Hokie es el nombre del perro de Brittany, un pastor alemán que la acompañaba en sus aventuras diarias.

Espeluznante ataque de un cocodrilo a una mujer: le arrancó los dos brazos y la mató

Un cocodrilo atacó brutalmente a una mujer, le arrancó los dos brazos y la mató mientras nadaba en el río Econlockhatchee en Florida. En redes sociales se viralizó una llamada de una amiga de la víctima en la que implora al 911 que los servicios de emergencia se apuren para atenderla porque perdía mucha sangre.

Según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre en los últimos días registraron tres ataques de caimanes en Florida. El único que resultó con una víctima fatal fue el que ocurrió el domingo pasado cerca del inicio del sendero de Barr Street en el Bosque Estatal Little Big Econ, cuando una mujer con su novio y una amiga se corrieron del sendero para nadar en el río.

Sin embargo, los tres fueron sorprendidos por un cocodrilo de gran tamaño que la atacó, le mordió los dos brazos y uno terminó arrancándoselo. En redes sociales, medios estadounidenses como CBS News compartieron la llamada al 911 que realizó su amiga implorando por ayuda, donde describió las heridas como "horribles".

En la llamada se puede escuchar como describe que su amiga tiene 31 años, permanece consiente durante los minutos que dura la comunicación pero se escucha una voz femenina de fondo que grita "ayuda" repetidas veces.

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