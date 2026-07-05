La ola de calor extrema desató incendios forestales en Francia y mantiene en alerta al sur de Europa Miles de hectáreas ya fueron consumidas por las llamas y cientos de bomberos trabajan para contener los focos activos. Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos mantienen el riesgo extremo de nuevos incendios. Por Agregar C5N en









La ola de calor extrema desata incendios forestales en Francia y mantiene en alerta al sur de Europa

Los incendios forestales mantienen en alerta al sur de Francia, donde las altas temperaturas, la falta de lluvias y los fuertes vientos favorecen el avance de las llamas. En plena ola de calor que afecta a gran parte de Europa, las autoridades reforzaron el operativo de emergencia para intentar contener los focos activos y evitar que el fuego alcance nuevas zonas pobladas.

Uno de los incendios más importantes se registra en el departamento de Pyrénées-Orientales, cerca de la frontera con España, donde las llamas consumieron alrededor de 1.000 hectáreas durante los últimos días. Además, los bomberos continúan monitoreando otros focos en departamentos como Aude, Gard y Bouches-du-Rhône, donde el riesgo de reactivación continúa siendo elevado.

Miles de efectivos, junto con aviones hidrantes y helicópteros, permanecen desplegados en distintos puntos del sur francés para combatir el fuego. Las autoridades mantienen el nivel máximo de vigilancia en varias zonas del Mediterráneo, donde las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para la propagación de incendios.

Según informó el Gobierno francés, desde el inicio de la temporada estival ya se registraron cerca de 7.000 incendios forestales, que arrasaron más de 8.700 hectáreas. El Ejecutivo advirtió que la campaña de incendios comenzó antes de lo habitual como consecuencia de la sequía y de las sucesivas olas de calor que afectan al país.

La ola de calor agrava la emergencia en Europa La situación en Francia se da en el marco de una intensa ola de calor que afecta a buena parte de Europa. En los últimos días se registraron temperaturas superiores a los 40°C en varios países del continente, una combinación de calor extremo, baja humedad y vegetación seca que incrementa considerablemente el riesgo de incendios forestales.

Ante este escenario, las autoridades francesas insistieron en extremar las medidas de prevención, ya que la mayoría de los incendios tienen origen humano. Además, advirtieron que las condiciones climáticas previstas para los próximos días podrían favorecer la aparición de nuevos focos, por lo que el estado de alerta continuará vigente en gran parte del sur del país.