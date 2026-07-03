Se oficializó la victoria de Keiko Fujimori en Perú: el tribunal electoral la declaró presidenta electa

Casi un mes después del balotaje, el Jurado Nacional de Elecciones certificó la victoria de la candidata conservadora, que se convirtió en la primera mujer elegida en las urnas para gobernar el país. La diferencia con el progresista Roberto Sánchez fue de casi 50.000 votos.

Casi un mes después del balotaje presidencial del 7 de junio, el tribunal electoral de Perú dio por finalizado el conteo y confirmó la tendencia que se venía anunciando en los últimos días: Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, se impuso por casi 50.000 votos y fue declarada oficialmente como presidenta electa.

A los 51 años, la hija del expresidente Alberto Fujimori logró al fin el sueño presidencial que se le había negado, por escaso margen, en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Su triunfo la convirtió, además, en la primera mujer elegida en las urnas para ocupar el Poder Ejecutivo (Dina Boluarte había asumido por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú certificó este viernes que la candidata conservadora obtuvo 9.223.396 votos frente a los 9.173.755 votos del progresista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, una diferencia de apenas 49.641 votos. Antes de su proclamación, Fujimori había reconocido lo ajustado de su triunfo: "Nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados".

El recuento no estuvo exento de polémica. Los primeros resultados le daban la ventaja a Sánchez, pero esta tendencia se revirtió gracias a los votos de los peruanos que residen en el exterior. El candidato de izquierda reclamó que las reglas para custodiar esos votos se cambiaron antes del balotaje, aunque veedores de la ONU y la Unión Europea no detectaron irregularidades. "De manera irregular, nos han vencido", declaró Sánchez a Infobae Perú.

Fujimori asumirá formalmente el próximo 28 de julio, en una ceremonia a la que asistirán el presidente Javier Milei y otros líderes de la región. Dos semanas antes, el miércoles 15, el JNE le entregará las credenciales oficiales durante un acto en el Teatro Nacional de Lima y habilitará la transición de gobierno.

Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en Perú: "Se suma al bloque de países que decidimos enfrentar al socialismo"

Javier Milei volvió a felicitar a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmara su ajustada victoria en el balotaje presidencial frente a Roberto Sánchez. A través de una publicación en su cuenta de X, el Presidente reveló que ambos mantuvieron una conversación telefónica y remarcó la afinidad política entre los dos gobiernos.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", comenzó el economista libertario en su publicación.

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!", agregó.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

El saludo llegó después de que el escrutinio oficial confirmara la victoria de Fujimori con el 50,135% de los votos frente al 49,865% obtenido por Sánchez, en una de las elecciones más parejas de la historia reciente de Perú. La dirigente de Fuerza Popular asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio.