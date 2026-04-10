Donald Trump amenazó a Irán con nuevos ataques: "Estamos cargando los barcos con la mejor munición" Horas antes de las conversaciones de paz que se realizarán en Pakistán, el presidente estadounidense aseguró que está reabasteciendo sus buques con "las mejores armas jamás fabricadas". "Si no logramos un acuerdo, las utilizaremos", advirtió. Por + Seguir en







Trump anticipó nuevos ataques contra Irán si fracasan las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar nuevos ataques contra Irán en caso de que fracasen las conversaciones de paz entre ambos países programadas para este sábado en Pakistán: aseguró que está "cargando los barcos con la mejor munición" y "si no logramos un acuerdo, la utilizaremos".

"Estamos llevando a cabo un rearme. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos", aseguró Trump este viernes al New York Post en medio de la tregua de dos semanas entre Washington y Teherán. "Y si no logramos un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de manera muy efectiva", subrayó.

También publicó un críptico mensaje en Truth Social en el que solo escribió: "¡El reinicio más poderoso del mundo!". "Palantir Technologies (PLTR) ha demostrado tener excelentes capacidades y equipos bélicos. ¡Pregúntenles a nuestros enemigos!", agregó en otro posteo.

"Los iraníes son mejores manejando los medios de comunicación que difunden noticias falsas y las 'relaciones públicas' que luchando", aseguró en una publicación posterior. "Parecen no darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡La única razón por la que están vivos hoy es para negociar!", sostuvo.

Embed La delegación iraní llegó este viernes a Islamabad, en Pakistán, donde se realizarán las reuniones bilaterales. Está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi; por el lado estadounidense, la figura de referencia será el vicepresidente J.D. Vance.