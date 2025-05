Pepe Mujica y su última entrevista con C5N: definiciones sobre Cristina Kirchner, Javier Milei y el fútbol

Qué decía Pepe Mujica sobre Javier Milei y su llegada a la presidencia: "No creo en soluciones mágicas"

En diálogo con Lautaro Maislin para Fuera de Agenda, Mujica indicaba "no tener ni idea" de la decisión que fuera a tomar la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a ser candidata en las elecciones, algo que finalmente no ocurrió. En ese sentido, aseguraba que "lo que haga o no haga, va a repercutir" en el país. Al mismo tiempo, remarcó que "tiene su carácter y su talento y su sentido de responsabilidad también".