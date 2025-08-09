"Por lo menos había plata para comprarse un calefón": polémica en Indomables sobre la cadena nacional de Javier Milei Los panelistas opinaron sobre las medidas que anunció el mandatario sobre el equilibrio fiscal y cómo va a penalizar el aumento del gasto. Por







La conductora intervino en la polémica entre los panelistas. C5N

Los panelistas de Indomables, en C5N, con la conducción de Marcela Feudale, analizaron el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional. El mandatario destacó los logros hasta el momento respecto al equilibrio fiscal y aseguró que va a penalizar el aumento del gasto, en caso de aprobarse leyes de la oposición que ya tienen media sanción, como la emergencia pediátrica y la financiación de las universidades. A la vez, defendió el veto al incremento a las jubilaciones y las pensiones por discapacidad.

La modelo Virginia Gallardo preguntó a sus colegas si, "¿No te parece honesto explicarle a la sociedad el país que vivimos?. No vivimos en Disney", en alusión al detalle del presidente sobre la economía pasada y actual de la Argentina. "Cuando no hay (dinero) uno se adapta, para buscar el bien común", subrayó.

"Me causa mucha gracia lo que decís", respondió el periodista Néstor Dib, mientras ella hablaba del llamado "plan platita" del exministro de economía Sergio Massa y preguntó: "¿Eso no le costaba salud a la gente?".

Finalmente, Dib agregó: "Por lo menos con el 'plan platita' que vos decís, la gente se podía comprar un calefón. Con los 50 mis palos de Macri (Mauricio) y con lo que pidió este ñato (Javier Milei), ni una una media agujereada, te vas a poder comprar".