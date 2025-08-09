9 de agosto de 2025 Inicio
"Por lo menos había plata para comprarse un calefón": polémica en Indomables sobre la cadena nacional de Javier Milei

Los panelistas opinaron sobre las medidas que anunció el mandatario sobre el equilibrio fiscal y cómo va a penalizar el aumento del gasto.

La conductora intervino en la polémica entre los panelistas.

Los panelistas de Indomables, en C5N, con la conducción de Marcela Feudale, analizaron el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional. El mandatario destacó los logros hasta el momento respecto al equilibrio fiscal y aseguró que va a penalizar el aumento del gasto, en caso de aprobarse leyes de la oposición que ya tienen media sanción, como la emergencia pediátrica y la financiación de las universidades. A la vez, defendió el veto al incremento a las jubilaciones y las pensiones por discapacidad.

Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.
Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

La modelo Virginia Gallardo preguntó a sus colegas si, "¿No te parece honesto explicarle a la sociedad el país que vivimos?. No vivimos en Disney", en alusión al detalle del presidente sobre la economía pasada y actual de la Argentina. "Cuando no hay (dinero) uno se adapta, para buscar el bien común", subrayó.

"Me causa mucha gracia lo que decís", respondió el periodista Néstor Dib, mientras ella hablaba del llamado "plan platita" del exministro de economía Sergio Massa y preguntó: "¿Eso no le costaba salud a la gente?".

Finalmente, Dib agregó: "Por lo menos con el 'plan platita' que vos decís, la gente se podía comprar un calefón. Con los 50 mis palos de Macri (Mauricio) y con lo que pidió este ñato (Javier Milei), ni una una media agujereada, te vas a poder comprar".

Feudale sumó que antes había una contención para los jubilados y personas con discapacidad ya que tenían remedios gratis, con descuentos, y había un Estado que los protegía. "Hoy en día si recortas y no pagas a los tercerizados (prestadores para personas con discapacidad) no les estás permitiendo atender y sus terapias no son cumplidas", cerró la conductora.

Milei continúa con su política de ajuste fiscal en su segundo año de gestión

Obra pública en caída libre: julio marcó un mínimo histórico y se disparó el pago de intereses

