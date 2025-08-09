Gabriela Acher: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia" La actriz uruguaya que trabajó la mayor parte de su carrera en televisión, se presenta con el unipersonal "Qué hace una chica como yo en una edad como esta", en el teatro Regina.







Gabriela Acher fue una de las precursoras del humor feminista en la Argentina. C5N

La actriz Gabriel Acher, que inició su actuación en la televisión uruguaya, se destacó por el humor feminista del que fue una precursora. Empezó con Telecataplun y trabajó con los grandes capocómicos Tato Bores, Enrique Pinti y Carlos Perciavalle.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la también guionista aseguró: "La risa sobre uno mismo es la risa más alta" y remarcó: "El humor existe para descomprimir el dolor de la existencia".

Acher se presenta en el Teatro Regina, en Avenida Santa Fe 1235, en la Ciudad, el domingo 3, 17 y 31 de Agosto, con la obra Qué hace una chica como yo en una edad como esta. Se trata de un unipersonal escrito por ella para las mujeres de todas las generaciones.

La artista tiene 80 años pero no siente el paso del tiempo y apuesta a la risa como una forma de "exorcismo de la realidad". Hizo su mayor parte de la carrera en la TV, 50 años, pero ahora se reconoce una enamorada del teatro.

"En el unipersonal está mi pensamiento, mi humor, y el público se reconoce en lo que digo. El teatro es el lugar donde te reconoces como ser humano con todas las cosas que te pasan", aseguró la humorista.