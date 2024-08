Pepe Mujica recibió el alta, pero está "muy frágil"

Pannone agregó que desde el sábado el exfuncionario se encontraba con suero en algunas horas del día para facilitar la hidratación. La médica indicó que los resultados podían buscar una mejora o que estaba en la misma situación.

Pepe Mujica

“Está frágil. Tiene casi 90 años, tiene patologías de base y esto hace que esté más debilitado. Si logramos que tome agua, que se recupere, eso va a mejorar", agregó. Pero no dejó de aclarar una noticia importante: "La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más. Le hicimos varias veces tomografías en estos días en diferentes lugares y eso muestra que no hay evidencia del tumor".

Respecto al tratamiento que realiza contó que “no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan. "Lo estamos controlando y haciendo todo lo posible para que se pueda recuperar".