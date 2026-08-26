26 de agosto de 2026 Inicio
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Nepal: impresionante avalancha de hielo y roca deja al menos 55 muertos

En redes se compartieron varios videos del escalofriante momento en que una riada arrasó la frontera del país asiático con China.

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Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

Casi 400 personas permanecen desaparecidas. 

. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Una impresionante avalancha de hielo y roca arrasó la frontera entre Nepal y China dejó al menos 55 muertos y casi 400 desaparecidos. Al parecer un sismo generó el deslizamiento de tierra que provocó graves daños en la infraestructura y las autoridades declararon el estado de emergencia en la zona por tres meses.

La medida busca evitar la radicación a largo plazo.
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"Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación", aseguraron las autoridades de Katmandú, región donde ocurrió el desastre.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó sobre el registro de un sismo de magnitud de 4,4 con epicentro a 77 kilómetros de la localidad de Kodari.

Según informó la agencia EFE, el portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala confirmó 16 muertos como consecuencia del deslizamiento y las inundaciones.

Además, perdieron la comunicación con casi 400 peregrinos que se encontraban en Nepal, por cruzar hacia el Tíbet para participar del Kailash Mansarovar Yatra.

"Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables", expresó el portavoz Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, para EFE, y aseguró que al menos 29 personas fueron rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

Xi Jinping ordenó el despliegue de "todos los recursos" para buscar a los desaparecidos en la frontera con Nepal

El presidente de China ordenó el despliegue de "todos los medios y recursos" ante los deslizamientos de tierra e inundaciones entre Nepal y China que dejaron cientos de desaparecidos y, hasta el momento 16 muertos.

También llamó a "prepararse para los peores escenarios posibles y las situaciones extremas, aplicar plenamente las medidas de prevención de inundaciones y tifones, e intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los posibles riesgos y peligros", según informó EuropaPress.

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