Visa de Estados Unidos: por qué se suspendieron las citas en las embajadas La medida impulsada por la administración de Donald Trump alcanzaría a 200.000 aspirantes. Por Agregar C5N en









Trump busca endurecer los controles migratorios.

La administración de Donald Trump ordenó la suspensión temporal de las citas para visados en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos a nivel mundial.

Según confirmó un portavoz del Departamento de Estado, la medida responde a la implementación de un programa global de capacitación para el personal consular.

El objetivo central de este entrenamiento es reforzar la detección de solicitantes que potencialmente puedan convertirse en una "carga pública" (dependientes de prestaciones estatales) y garantizar una evaluación "exhaustiva y coherente" de los expedientes.

Cancelan turnos de la visa de Estados Unidos De acuerdo con lo que informó el Departamento de Estado, las entrevistas canceladas se reagendarán paulatinamente, según correos electrónicos ya enviados a diversos solicitantes, medida que ya había sido adelantada por el Financial Times.

La decisión se enmarca en el endurecimiento generalizado de la política migratoria de la segunda presidencia de Trump, que incluye campañas intensificadas de deportación.