Padre de los hermanos argentinos desaparecidos en Israel: "Tenemos que estar preparados para lo peor"

Itzik Horn, padre de Iair y Eitan, los hermanos argentinos desaparecidos en Israel tras el ataque de Hamás , narró la pesadilla que vive sin tener noticias sobre la situación de sus hijos. "Es una sensación horrible, no sabés qué pasó . Estoy esperando que alguien me llame y me diga: 'Señor, sus hijos están muertos'. Bueno, por lo menos saber eso", reveló. Sin embargo, conserva la esperanza: "Les diría que tengan confianza, que en algún momento van a volver a casa, que esa es una esperanza que también tengo y que me mantiene vivo".

"Nosotros presumimos que están secuestrados, pero no tenemos ninguna información oficial. El sábado, después de que informaron que los terroristas habían entrado al kibutz donde vive Iair, que está pegado al alambrado, ya no había manera de comunicarse", contó.

"Cuando dijeron que el Ejército había retomado el control del kibutz, llamé y llamé pero no contestaba. Al día siguiente, insistí en llamarlo pero tampoco contestaba. A veces uno como padre tiene una corazonada. Llamé al mejor amigo de Iair y me dijo 'no están'. Ahí me enteré de que estaba Eitan de visita. Él no vive en el kibutz, vive en la ciudad de Beerseba y vino a pasar el fin de semana con su hermano", relató.

El hombre explicó que "no estaban en el kibutz pero tampoco entre los cadáveres. Ni escondidos. No los vimos en los videos. En la casa no había signos de violencia. Falta gente en el kibutz, que no están ni vivos ni muertos. Entre ellos, están mis hijos".

También compartió un detalle que ilustra la situación en Israel: "Hace tres noches que no duermo. No solo por los chicos, entre los bombardeos es imposible pegar un ojo".

"Es una sensación horrible, no sabés qué pasó. Estoy esperando que alguien me llame y me diga: 'Señor, sus hijos están muertos'. Bueno, por lo menos saber eso. Si me llaman y me dicen 'Los tiene Hamás' tampoco es garantía de nada. No son prisioneros del Ejército de Suecia, con la Convención de Ginebra. No van a respetar los derechos humanos después de haber entrado a matar más de mil personas. Están en manos de fanáticos, de gente que lo único que quiere es la desaparición del Estado de Israel", sostuvo.

"A mis hijos les diría que tengan confianza, que en algún momento van a volver a casa, que esa es una esperanza que también tengo y que me mantiene vivo", expresó Horn, y contó: "Les explico a mis amigos israelíes que para nosotros decir 'desaparecidos' es terrible. Por suerte, acá no lo pasaron, pero debo decir que tengo solidaridad de argentinos y de gente de todo el mundo. Acá cuando secuestran a alguien es el hijo de todo el mundo, y eso ayuda. Lo que no ayuda es que nadie nos llamó para decirnos nada".

"La población del sur de Israel no tiene ningún problema con la población civil de Gaza. El problema es con los terroristas, que ellos no nos quieren. Acá hablo desde el estómago y pido que me entiendan: sé que los 2 millones de habitantes de la Franja no son terroristas. Pero Hamás es el gobierno que fue elegido en elecciones. Israel le provee del 70% de electricidad. Desde que empezaron a tener misiles de medio alcance el primer lugar al que le dispararon fue a la central eléctrica que está acá en Ascalón. La gente enferma se viene a atender acá. ¿La respuesta es esta masacre? Entonces, con el mayor de los respetos, si les cortan el agua, la luz, el combustible, no es mi problema. Que le pidan cuentas al Hamás", planteó.

"Si para rescatar a mis hijos hay que sacar de la cárcel a 5000 presos palestinos, sacalos", subrayó.

Para Horn, "esto es el Pearl Harbor de la inteligencia israelí. Ahora hay que ocuparse de terminar este asunto, de traer a los chicos de vuelta, y cuando estén todos acá, hay mucha gente que tiene que rendir cuentas. Pero ahora la prioridad es terminar con esto".

"Decidí que me voy a ocupar de contar al mundo la historia. No doy abasto para contestar el teléfono y dar entrevistas. Eso es lo que me mantiene con fuerza. Si no, la cabeza trabaja horas extra", concluyó.