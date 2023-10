El padre de los argentinos desaparecidos en Israel: "La lógica indica que están secuestrados"

El padre de Iair y Eitan Horn , los argentinos desaparecidos tras el ataque de Hamas a Israel , reconoció sobre sus hijos que "la lógica indica que están secuestrados, que se los llevaron a Gaza" . No obstante, aclaró que no recibieron "ninguna confirmación de nadie".

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Itzik Horn descartó la chance de que Iair y Eitan estén escondidos o en hospitales: "Escondidos no están porque después de tantas horas deberían haber aparecido, en los hospitales tampoco están. Nadie me confirmó nada , todo lo que tenemos es por medio de lo que llamamos. Toda la gente que reconoció a familiares que fueron secuestrados fueron por los videos que Hamas subió a las redes sociales".

Luego, precisó cuándo y de qué manera se notició de las desapariciones de sus hijos. "Me enteré de las desapariciones de los dos hoy a la mañana. Llamé a otro amigo de mis hijos y me contó que no los encuentra, que no están por ningún lado. Esto es un calvario, una sensación de impotencia total, falta un montón de gente. A medida de que va pasando el tiempo va aumentando el número de muertos y heridos", enfatizó.

"La última comunicación que tuve con mis hijos fue ayer a la mañana. Cuando empezó toda esta invasión del Hamas a Israel, nos comunicaron para saber que estamos todos bien y después ya está. Estoy más pendiente de la televisión israelí que de las redes sociales, de eso se encarga más mi tercer hijo", añadió el hombre, sobre la última vez que se contactó con sus hijos desaparecidos.

Por último, precisó de qué se trata Hamas, ya que marcó que "para el Hamas, esta es la mejor publicidad, es una guerra de guerrillas. El Hamas es una organización terrorista, esto no es un enfrentamiento entre dos ejércitos. Acá hay que entrar a Gaza y terminar con el gobierno de Hamas".

Ataque de Hamas en Israel: se confirmó la muerte de una tercera víctima argentina

Este domingo se confirmó la muerte de la tercera víctima argentina del brutal ataque de milicianos de Hamas en Israel de este sábado, que se suma a otras dos muertes. Se trata de Silvia Mirensky, de 80 años, nacida en Buenos Aires, quien vivía en Ein Hashloshá, un kibutz a 17 kilómetros de Gaza.

Según relató Infobae, la mujer se encontraba en el cuarto de seguridad de su casa, medida habitual en las residencias del país debido a la constante tensión. Una explosión había roto el vidrio del cuarto de seguridad y por allí entró un objeto, presumiblemente una garrafa. Se inició un incendio, que terminó quemando viva a Silvia.

"En la madrugada del sábado, los palestinos rompieron el cerco e irrumpieron en la zona. Gritaban, filmaban lo que hacían. Entraron a Ein Hashloshá golpeando puerta por puerta. Allí viven mis dos hermanas, Silvia y Esther. La casa de Silvia está cerca del borde del kibutz", contó Zulema, una de sus hermanas, desde Israel.

Ante el ataque, la mujer corrió al cuarto de seguridad, donde pasó la noche. Temprano, cuando no oía más ruido, salió a desayunar. "Ella quedó viuda hace un año y estaba muy nerviosa", explicó Zulema. Entonces se oyó un estallido y Silvia volvió a correr hacia adentro. Pero la explosión había afectado justamente al cuarto de seguridad. "No sabemos exactamente qué tiraron, son conjeturas, pero fue como una bomba que inició el fuego, la realidad es que la quemaron viva. Eran las 9 de la mañana", detalló.