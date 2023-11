El pontífice, que el 17 de diciembre cumplirá 87 años, tenía entre las audiencias previstas una reunión con el presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entre otras actividades.

A principios de mes,, la salud de Francisco ya había generado preocupación durante un encuentro con rabinos europeos en el Vaticano, donde afirmó que no está bien de salud y decidió no leer el discurso que había preparado ya que tenía la voz afectada y le faltaba el aliento.

"Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso sino dárselos y que se lo lleven", explicó el Sumo Pontífice.

El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, aclaró después en un comunicado que "el papa Francisco tiene un poco de resfriado y un largo día de audiencias. Quería saludar individualmente a los rabinos europeos y por eso les entregó su discurso escrito. El resto de sus actividades continúa regularmente", agregó.

El Papa recibirá a presidente Alberto Fernández en el tramo final de su gestión, en la previa a la asunción del mandatario electo, Javier Milei, del 10 de diciembre.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que el encuentro entre Fernández y el papa Francisco será en "una audiencia protocolar por el fin de mandato". Luego, sobre la fecha y el lugar de la reunión precisó que se llevará a cabo "durante la última semana de noviembre en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano".

Días atrás fue el mandatario electo Javier Milei quien se comunicó con Francisco después de haberse impuesto en el balotaje del domingo sobre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. El presidente electo lo invitó a que visite la Argentina en 2024.

Francisco llamó a Milei mientras el presidente electo se encontraba en el Hotel Libertador, donde tiene distintas reuniones para terminar de elaborar su gabinete y sus primeras medidas luego de la segunda vuelta.

Según consignaron fuentes de La Libertad Avanza a la agencia Télam, la conversación telefónica "duró entre 8 y 9 minutos" y se habló de "la pobreza en el país y las propuestas de cambio".