Conmoción en la NFL: hallaron muerto a jugador de Minnesota Vikings en el garage su casa

El receptor de 25 años fue encontrado sin vida en el garaje de su vivienda. Investigan una herida de bala y el contexto de sus últimos mensajes en redes sociales.

El fútbol americano estadounidense atraviesa horas de impacto tras la muerte de Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings. El receptor, de 25 años, fue hallado sin vida en el garaje de su domicilio, según confirmaron fuentes oficiales.

La NFL informó el fallecimiento a través de sus redes sociales y expresó su pesar por la noticia. “Estamos profundamente entristecidos por la desgarradora noticia del fallecimiento repentino de Rondale Moore”, señaló la liga en un comunicado.

De acuerdo con las primeras informaciones, el jugador presentaría una herida de bala y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, analizan publicaciones recientes que el propio Moore había realizado en sus cuentas personales.

En uno de esos mensajes, el futbolista había escrito: “Arreglé los últimos ocho meses, pero no cambió nada, no me siento mejor. No he publicado en ninguna de mis páginas mientras arreglo esta pequeña vendetta”.

Según trascendió, el jugador que atravesaba un período deportivo complejo, marcado por lesiones que habrían impactado en su estado anímico.

El entrenador de los Vikings, Kevin O’Connell, manifestó públicamente su dolor. “Estoy devastado. Era un joven humilde y respetuoso. Como jugador fue disciplinado y resiliente. Todos estamos desconsolados”, expresó.

Tanto la NFL como la franquicia de Minnesota despidieron al jugador con mensajes en los que destacaron su talento y enviaron condolencias a su familia y allegados.

