15 de octubre de 2026 Inicio
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"Nuestra comunidad está bajo ataque": el fuerte mensaje de Los Tigres del Norte a favor de los migrantes

La legendaria banda mexicana de narcocorridos, un símbolo de resistencia para los latinos en Norteamérica, cantó "Somos más americanos" en el Tiny Desk, el tradicional ciclo de la radio pública estadounidense.

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Los Tigres del Norte son símbolo de resistencia para los latinos en Estados Unidos.
Los Tigres del Norte son símbolo de resistencia para los latinos en Estados Unidos.

La banda mexicana Los Tigres del Norte debutó este jueves en el Tiny Desk, el ciclo de conciertos de la radio pública estadounidense NPR, con un mensaje a favor de los migrantes. La actuación se realizó a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

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El productor Félix Contreras presentó a la agrupación y el público respondió con una larga ovación. "Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí", dijo.

La banda abrió con Somos más americanos, tema publicado en 2001. "Somos más americanos que todititos los gringos", recitó el vocalista Jorge Hernández. La letra agrega: "Quiero recordarle al gringo/yo no crucé la frontera/la frontera me cruzó/América nació libre/el hombre la dividió".

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El repertorio de unos 20 minutos e integró la programación de NPR por el Mes de la Herencia Hispana, que comenzó el 15 de septiembre y termina este jueves.

Los Tigres del Norte hablan por los migrantes en el segundo mandato de Donald Trump

Las canciones del grupo tienen un componente político inherente: defienden a los migrantes hispanos en Estados Unidos. Ese vínculo los llevó a participar en 2024 en un mitin de la campaña presidencial de Kamala Harris.

La violencia contra los latinos aumentó desde que Trump inició su segundo mandato. Hubo arrestos y deportaciones arbitrarias, cárceles que violan los derechos humanos y más de 8.500 menores aprehendidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Originarios de Mocorito, Sinaloa, Los Tigres del Norte son símbolo de resistencia para los latinos en Estados Unidos. Ganaron premios Grammy y Latin Grammy, integran el Salón de la Fama de la Música Latina y agotaron las entradas del Madison Square Garden.

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