Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que son novios: "Estoy enamorada"

El ship que empezó como un juego en Luzu TV se consolidó como una relación real después de meses de rumores. "Me gustó siempre", reveló el influencer.

Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una íntima transmisión por YouTube donde detallaron cómo se enamoraron y qué pensaban sobre el otro durante los primeros meses de conocerse. La cantante aseguró que "sabía que iba a pasar algo" con el influencer desde el momento en que lo vio.

La artista recordó que después del segundo programa que realizó en Luzu TV con él salió "con dolor en los cachetes" de tanto reírse y Giles deslizó: " Yo estaba seguro que para vos era solo show, que era joda, un chiste ". "Te la seguía porque me gustabas", reveló su novia.

"Siempre te dije que si querías que pase algo, que le mandes vos, que yo no iba a hacer nada”, agregó la hija de Gloria Carrá y remarcó: "Siempre te dije que sí a todo. Yo me acababa de separar y tenía miedo , no quería que se arme algo con vos. Y si se arma, que sea el universo, el destino, que sea porque tiene que ser. Yo te seguí, pero no estaba para armarla yo ".

El ex jugador de fútbol señaló que fue un poco fría los primeros meses y ella se justificó: " No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera, me tengo que cuidar ".

La artista contó que al salir del segundo programa con su novio subió una historia al apartado de Mejores Amigos en su Instagram con una foto de los dos y la frase: " Me enamoré, quiero una familia con él ". Los sentimientos estaban, por más que la intérprete de No me olvides cuidara su corazón.

"Me diste ternura, y con el pasar de los programas se te fue escapando lo real", agregó la cantante y su pareja acotó: “A mí me gustó siempre, siempre me pareció linda. Pero me di cuenta que me gustaba la vez que me cantó, fue mucho”.

Cómo se enamoró Marcos Giles de Ángela Torres

Debido a la postura de Torres, el influencer se vio empujado a ser quien tome la iniciativa en la relación y, a la vez, enfrentarse a su propio deseo puesto en cuestión por las señales que recibía de su novia.

"Yo nunca decidía con quién estar y fue la primera vez que dije, 'esto me interesa, quiero ir'. Y como no recibí lo mismo, tuve que confirmar varias veces que era lo que quería. Y fue un desafío, pero me vino bien", reconoció Giles.

El tiktoker explicó: "Era siempre arrancarlo yo, si querés esto, andá a buscarlo. Hacerme cargo. Y nunca me había pasado. Los primeros dos meses de relación no tenías iniciativa".

En la misma transmisión también hablaron de amores platónicos y la artista mencionó que el suyo era el actor Timothée Chalamet, a lo que el streamer reaccionó preocupado por considerar que su novia puede llegar a conocer al protagonista de la saga Dune y Marty Supreme. "Aunque se me diera, no lo haría, porque estoy enamorada", lo tranquilizó ella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_angeladata/status/2015824348985045342&partner=&hide_thread=false Marcos Giles le canta a Ángela Torres y ella le da un beso al aire en #NadieDiceNada. pic.twitter.com/oz2GvNf89p — Angela Torres Data (@_angeladata) January 26, 2026

Ese mismo día, Giles le cantó en vivo por Luzu TV en la playa de Pinamar y se besaron para celebrar la oficialización de su relación en el canal de streaming que los vio nacer.