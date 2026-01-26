26 de enero de 2026 Inicio
Bill Clinton se sumó a Barack Obama y también repudió la violencia en EEUU: "No renunciemos a nuestras libertades"

El expresidente criticó "las horribles escenas que se están presentando en Minneapolis y en todo el país" y apuntó contra el gobierno de Donald Trump: "Las personas a cargo nos han mentido y han impulsado tácticas cada vez más agresivas y antagónicas".

Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Bill Clinton criticó la acción de los agentes federales en Minneapolis y otras partes de Estados Unidos.

Giorgia Meloni.
Así, el exmandatario se suma a Barack Obama en sus críticas a la escalada de violencia institucional del gobierno de Donald Trump. Se trata de algo llamativo ya que es poco frecuente que expresidentes norteamericanos se expresen sobre cuestiones de coyuntura fuera de contextos de campaña o convenciones partidarias.

"En las últimas semanas, hemos visto escenas horribles en Minneapolis y otras comunidades que nunca pensé que ocurrirían en Estados Unidos. Personas, incluidos niños, han sido secuestradas de sus hogares, lugares de trabajo y la calle por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a observar y documentar a las fuerzas del orden han sido arrestados, golpeados, gaseados y, lo más grave, en los casos de Renee Good y Alex Pretti, asesinados a tiros", señaló Clinton en un comunicado este domingo.

protestas contra el ICE
La violencia del ICE levantó a miles de personas en Estados Unidos contra el Gobierno.

La violencia del ICE levantó a miles de personas en Estados Unidos contra el Gobierno.

"Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado. Para empeorar las cosas, a cada paso, las personas a cargo nos han mentido, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han impulsado tácticas cada vez más agresivas y antagónicas, incluyendo la obstrucción de las investigaciones por parte de las autoridades locales", sostuvo.

El demócrata planteó que "a lo largo de la vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos moldearán nuestra historia en los años venideros; este es uno de ellos". "Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos", sentenció.

"Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense levantarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a Nosotros, el Pueblo", concluyó.

Habló el padre del enfermero asesinado por agentes del ICE en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa en EEUU"

El padre de Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes federales en la ciudad estadounidense de Minnesota, reconoció que su hijo se encontraba preocupado por la represión de las fuerzas en distintos puntos del país.

En diálogo con la agencia AP, Michael Pretti marcó que su hijo, quien tenía 37 años, había expuesto su desasosiego por el accionar de las fuerzas federales. "Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas", marcó.

"Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas", agregó en esta línea. Además, señaló que le había aconsejado a su hijo tener precauciones en las manifestaciones: "Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que proteste, pero que no se involucre, básicamente que no haga nada estúpido".

