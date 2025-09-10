10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nepal declaró toque de queda luego de los disturbios y los militares tomaron el control de las calles

Luego de dos jornadas de violencia en las que hubo 30 muertos, el ejército extendió el horario de prohibición para transitar por la vía pública. El objetivo es poder controlar las protestas y ponerle fin al caos.

Por
Nepal declaró el toque de queda luego de los disturbios.

Nepal declaró el toque de queda luego de los disturbios.

Redes sociales

Nepal continúa en crisis luego de que manifestantes incendien en Parlamento y otros tiren al río al ministro de Finanzas, y, ante esto, el miércoles se extendió el toque de queda que regirá de 17 a 6 luego de que el Ejército anunciara el despliegue del ejército por las calles con el fin de controlar los disturbios.

Las multas van de 100 euros a 600.000.
Te puede interesar:

Ley antitabaco en España: cobrarán multa a los padres de los menores de edad que fumen en espacios no permitidos

Los primeros días de protestas dejaron un saldo de casi 30 muertos, al Parlamento incendiado y el aeropuerto de Katmandú sin funcionar. Entre los fallecidos, se encuentra Rajyalaxmi Chitrakar, la esposa del ex primer ministro, Jhalanath Khanal, quien murió por quemaduras luego de que los manifestantes incendien su vivienda, con ella dentro.

El Gobierno prohibió el uso de 26 plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y X, y comenzó el escándalo aún peor en las calles porque aseguran que le quitan la libertad de expresión. Las calles tienen a ejército desplegado y permanecerá así hasta el jueves por la mañana.

Incendio en Parlamento de Nepal 09-09-25

En medio del caos, decidieron extender el toque de queda durante la tarde-noche y hasta la mañana del día siguiente. En un comunicado, las fuerzas armadas aseguraron que la medida es “necesaria para salvaguardar la paz y la seguridad”, según indicó el diario nepalí The Katmandu Post.

El Ejército indicó que quiere fomentar al diálogo para poder salir de la crisis, pero "advirtió que cualquier protesta que involucre vandalismo, saqueos, incendios o ataques será tratada como un acto criminal".

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

La Fiscalía señaló a Bolsonaro como el líder de la conspiración.

Juicio a Bolsonaro: dos jueces votaron a favor de condenarlo por intento de golpe de Estado contra Lula

Conor McGregor tiene 37 años.

Conor McGregor se lanzó como candidato a presidente de Irlanda por la ultraderecha

Francia: Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro.

Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia: 39 años y un largo camino en política

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

El funcionario fue arrojado al río Bagmati durante una protesta masiva.

Crisis en Nepal: golpearon y tiraron al río al ministro de finanzas

Rating Cero

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

últimas noticias

Conocé cuáles son los Feriados que hay en este mes y sus motivos

Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Hace 8 minutos
Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.

Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025

Hace 13 minutos
Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Hace 14 minutos
Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Hace 15 minutos
Anses detalló cuál es el beneficio que reactivó para los jubilados.

ANSES: se reactivó un beneficio exclusivo para jubilados

Hace 16 minutos