Conor McGregor se lanzó como candidato a presidente de Irlanda por la ultraderecha El exluchador de UFC y referente de las artes marciales mixtas prometió restituir el poder a los ciudadanos. "¡El momento del cambio real es ahora!", aseguró. Por







Conor McGregor tiene 37 años.

El exluchador de UFC y referente de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, anunció su intención de ser presidente de Irlanda. Con un mensaje en tono ultraderechista que fue difundido a través de sus redes sociales, el expeleador pidió el respaldo de los concejales locales para figurar en la boleta electoral y aseguró que su primer objetivo, en caso de ser elegido, será restituir el poder a los ciudadanos.

"Ciudadanos de Irlanda, ¡El momento del cambio real es ahora! Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que vuelva a la gente primero", sostuvo al dirigirse directamente a sus seguidores.

Para lograr su objetivo, McGregor se dirigió a los representantes de cada comunidad, pidiéndoles su apoyo para conseguir las nominaciones necesarias. Su mensaje a los concejales es claro: "Si eres un concejal que siente que tu voz es ignorada, tus manos atadas y tu comunidad pasada por alto, entonces te pido que me apoyes a mí. Nomíname, y te daré la plataforma y el poder para que seas verdaderamente escuchado", expresó en su declaración.

Una de las principales preocupaciones de McGregor es la inmigración ilegal, un tema que ubicó en lo más alto de su agenda política.