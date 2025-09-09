9 de septiembre de 2025 Inicio
Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia: 39 años y un largo camino en política

Antes de ser nombrado como sucesor de François Bayrou, destituido este lunes por el Parlamento, el flamante jefe de Gobierno estaba a cargo de Defensa.

Francia: Emmanuel Macron eligió a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro.

Crisis institucional en Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno
Francia: el Parlamento destituyó al primer ministro y Macron deberá renovar su Gobierno

Lecornu es considerado un hombre muy próximo y una pieza clave del sistema del jefe de Estado, quien estuvo a punto de nombrarlo en diciembre pasado tras la caída de Michel Barnier, pero Bayrou se impuso en último momento, en una maniobra que algunos calificaron como un chantaje político.

Sus inicios en la política fueron en espacios de derecha. Militó en La République En Marche! (LREM) desde que dejó Los Republicanos (LR) en 2017. Fue candidato de la UMP en las elecciones municipales de Vernon en 2008, trabajó después con Bruno Le Maire en el Ministerio de Alimentación tras las elecciones regionales de Normandía en 2010.

Sébastien Lecornu

De esta manera, Lecornu, que era ministro de las Fuerzas Armadas hasta ayer, se convirtió en el quinto jefe de Gobierno en el último año y el séptimo de la era Macron. Su rápida designación por parte del mandatario sorprendió en Francia, debido a que el país vive la víspera de una jornada de bloqueo nacional convocada para este miércoles.

El sucesor de Bayrou tendrá la difícil tarea de sacar adelante la crisis presupuestaria en un parlamento conflictivo y profundamente dividido: Francia se encuentra bajo presión para reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI.

"El presidente de la República me ha confiado la tarea de construir un gobierno con una dirección clara: la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio del pueblo francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país", escribió el flamante primer ministro a través de las redes sociales para expresar su agradecimiento al presidente.

