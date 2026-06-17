17 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Murió un Spider-Man tras caer más de 100 metros dentro de un cráter volcánico

En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un hombre, apodado como el Hombre Araña de Yemen, escalando el interior de un volcán descalzo y sin protección. Varios testigos pudieron ver y grabar el momento exacto en que pierde estabilidad y cae al vacío. Las autoridades establecieron un gran operativo para recuperar sus restos.

Por
El hombre de 30 años era apodado como el “Spiderman de Yemen”.

El hombre de 30 años era apodado como el “Spiderman de Yemen”.

En redes sociales se viralizó un brutal video donde se ve cómo un hombre conocido como "Spider-Man" de Yemen morir tras caer más de 100 metros dentro del crater de un volcán. Identificado como Qaqaa Antar al Absi tenía más de 130 mil seguidores en redes sociales y era popular por desafiar la gravedad y escalar cualquier tipo de superficie sin tener una protección adecuada.

Este pato se volvió viral y ahora es la mascota de la Selección de México. 
Te puede interesar:

El pato del Mundial: acompaña a su dueño en las ventas en la calle de México y se volvió viral

Varias personas fueron testigos de la trágica muerte del "Spider-Man de Yemen", el hombre de 30 años realizó una serie de acrobacias sin zapatillas ni ningún tipo de elemento especial mientras escalaba las paredes internas del cráter Damt, ubicado al sur del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/a5radio/status/2065565411790274697&partner=&hide_thread=false

En las imágenes se puede observar al hombre escalando sin problema, subiendo y bajando por la pared rocosa. Sin embargo, en cuestión de segundos, el Spider-Man pierde el equilibrio y se cae al vacío. Las personas que estaban viendo reaccionan con sorpresa e intentan ver dentro del volcán si el sujeto sobrevivió o no.

El equipo de rescate del cuerpo de Qaqaa Antar al Absi tardó 24 horas en poder ingresar dentro del sitio debido a la dificultad del terreno y las condiciones meteorológicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La modelo eséra orgullosa el partido del delantero con la Selección argentina.

Emotivo mensaje de Carolina Baldini a su hijo Giuliano antes del debut en el Mundial 2026

¿Quién es Vozinha¡

El nuevo Tim Payne: quién es Vozinha, el arquero del Mundial 2026 que subió más de 7 millones de seguidores en un día

Esta docente se volvió viral por diferenciar algo que muchos usuarios se confunden. 

Esta profesora explicó la diferencia entre "con que", "con qué" y "conque" y se volvió viral: qué dijo

Vive en Holanda, contó las costumbres de los padres cuando llevan a sus hijos a lo de los amigos y se volvió viral

Vive en Holanda, contó las costumbres de los padres cuando llevan a sus hijos a lo de los amigos y se volvió viral

Estos conductores se metieron en una pelea en Neuquén que se viralizó. 

Bajó a pelearse tras una discusión de tránsito pero lo que pasó con su auto se volvió viral

El saludo que sorprendió a Messi luego de la victoria 3-0 ante Islandia.

La increíble historia de Lionel Messi con un rival que se volvió viral

Rating Cero

El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell

Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró

Una integrante de un reconocido programa declaró cuál será la trascendental decisión que tomará en breve.

Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Qué le pasó a Raúl Lavié

Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión.

Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud

¿Quién es el panelista que fue amenazado?

Un panelista de Telefe fue amenazado de muerte: "Tengo miedo"

¿Cómo fue la impresionante transformación de La Joaqu?.

Look impactante: cómo fue la impresionante transformación de La Joaqui

últimas noticias

Soledad Andreani está detenida, acusada de encubrimiento.

Femicidio de Agostina: una nueva testigo podría complicar a la exnovia de Barrelier

Hace 20 minutos
El llamativo posteo que luego fue eliminado por Pablito Lescano y Cecilia Calafell

Se filtró la foto íntima que Pablito Lescano subió con Cecilia Calafell y luego borró

Hace 25 minutos
Una integrante de un reconocido programa declaró cuál será la trascendental decisión que tomará en breve.

Sorpresa total: una participante de un famoso reality se va del país

Hace 28 minutos
Qué le pasó a Raúl Lavié

Raúl Lavié sufrió un accidente en los estudios de TV Pública y tuvieron que suspender un programa

Hace 31 minutos
Un cantante sufrió un inconveniente en un estudio de televisión.

Un reconocido cantante y actor argentino sufrió un doble accidente: qué pasó y cómo está de salud

Hace 47 minutos