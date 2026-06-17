Murió un Spider-Man tras caer más de 100 metros dentro de un cráter volcánico En redes sociales se viralizó un video donde se ve a un hombre, apodado como el Hombre Araña de Yemen, escalando el interior de un volcán descalzo y sin protección. Varios testigos pudieron ver y grabar el momento exacto en que pierde estabilidad y cae al vacío. Las autoridades establecieron un gran operativo para recuperar sus restos. Por Agregar C5N en









El hombre de 30 años era apodado como el “Spiderman de Yemen”.

En redes sociales se viralizó un brutal video donde se ve cómo un hombre conocido como "Spider-Man" de Yemen morir tras caer más de 100 metros dentro del crater de un volcán. Identificado como Qaqaa Antar al Absi tenía más de 130 mil seguidores en redes sociales y era popular por desafiar la gravedad y escalar cualquier tipo de superficie sin tener una protección adecuada.

Varias personas fueron testigos de la trágica muerte del "Spider-Man de Yemen", el hombre de 30 años realizó una serie de acrobacias sin zapatillas ni ningún tipo de elemento especial mientras escalaba las paredes internas del cráter Damt, ubicado al sur del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/a5radio/status/2065565411790274697&partner=&hide_thread=false Final muy trágico.

Un hombre conocido como "Spider-Man" en Yemen murió tras caerse mientras escalaba un cráter volcánico extinto. pic.twitter.com/zrzBLFJJr7 — Antena 5 Radio (@a5radio) June 12, 2026 En las imágenes se puede observar al hombre escalando sin problema, subiendo y bajando por la pared rocosa. Sin embargo, en cuestión de segundos, el Spider-Man pierde el equilibrio y se cae al vacío. Las personas que estaban viendo reaccionan con sorpresa e intentan ver dentro del volcán si el sujeto sobrevivió o no.

El equipo de rescate del cuerpo de Qaqaa Antar al Absi tardó 24 horas en poder ingresar dentro del sitio debido a la dificultad del terreno y las condiciones meteorológicas.