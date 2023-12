Murió Jacques Delors, considerado como el padre del euro, a los 98 años

Si bien no llegó a tener cargos de responsabilidad en Francia, Delors fue una figura clave en la izquierda del país europeo. Incluso, denegó la posibilidad de encabezar las listas de los socialistas en las elecciones presidenciales de 1995 cuando era el favorito según las encuestas.

Jacques Delors Jacques Delors. Redes sociales

En diálogo con la revista Le Point en 2021, explicó el motivo por el cual no participó de aquella votación: "No me arrepiento. Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma".

En tanto, fue ministro de Economía de François Mitterrand entre 1981 y 1984. Además, desde 1985 hasta 1995 estuvo al frente de la Comisión Europea.

Luego, sobre las distinciones, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1989, mientras que también obtuvo el Premio Internacional Cataluña que otorga la Generalitat en 1998.