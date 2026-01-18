18 de enero de 2026 Inicio
Incendios forestales en Chile: confirman al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados

La cantidad de fallecido fue confirmada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Los bomberos continúan combatiendo 20 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Al igual que sucedió en Argentina, Chile está sufriendo devastadores incendios en el sur del país y que hasta el momento dejaron 16 muertos y más de 50.000 evacuados. Por el caso, declararon el estado de catástrofe.

Irán rechazó la decisión argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds y prometió represalias
Irán prometió represalias contra Argentina por declarar terrorista a la Fuerza Quds

“Además del fallecido del día de ayer (sábado), tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, confirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Frente a esta situación, el presidente Gabriel Boric, que viajará a las zonas afectadas, declaró el estado de emergencia en esas regiones del sur, esto implica que las Fuerzas Armadas tomarán en control. “Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio (...) Todos los recursos están disponibles”, señaló.

Los bomberos continúan combatiendo 20 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde hay altas temperaturas y fuertes vientos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió mensajes para abandonar completamente otros nueve sectores, la mayoría en la comuna de Penco, que permanece con sus tres accesos cerrados.

Según se detalló, la comuna más afectada es Lirquén que debió ser evacuado el hospital, incluyendo médicos y pacientes, por el avance de las llamas. Además, toda la provincia de Concepción, permanece en alerta roja por los incendios. Lamentablemente el pronóstico no es alentador ya que se esperan altas temperaturas para este lunes y que podría dificulta las tareas.

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

El amistoso que Racing y la Universidad de Chile, que se iba a disputar este domingo en el estadio Municipal de Concepción, fue suspendido por los graves incendios forestales que afectan al sur chileno.

La medida fue comunicada tanto a la productora encargada del evento como a ambos clubes, que ya fueron notificados de la imposibilidad de llevar adelante el encuentro, programado como parte de la preparación para la temporada 2026. En el caso de Racing, el debut oficial será el próximo sábado en La Plata, ante Gimnasia.

A través de sus redes sociales, el club de Avellaneda informó que la suspensión se debió a la declaración de catástrofe dispuesta por el Gobierno chileno ante el avance del fuego en distintas zonas de la región. En el mismo mensaje, la institución expresó su solidaridad con la población afectada y agradeció la comprensión frente a la situación.

