Francia se sumó a otros cuatro países y reconoció oficialmente al Estado de Palestina

Emmanuel Macron lo confirmó en la Asamblea General de la ONU, por lo que el país europeo se suma al Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que habían dado a conocer la misma decisión el domingo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que ese país reconoció al Estado de Palestina , en línea con el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal , que habían confirmado la misma decisión este domingo.

Durante su exposición, Macron confirmó la decisión, que se produjo en medio del conflicto en Medio Oriente. "Pesa sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la mera posibilidad de una solución de dos Estados: Israel y Palestina , viviendo uno al lado del otro, en paz y seguridad", expresó.

"Ha llegado el momento. Por eso, y fiel al compromiso histórico de Francia con la paz en Oriente Próximo entre israelíes y palestinos, declaro que Francia reconoce hoy al Estado de Palestina. Este reconocimiento es una manera de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo de más, sino que, por el contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada" , agregó en esta línea.

URGENTE. Francia anuncia el reconocimiento de Palestina en la ONU. "Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina" @EmmanuelMacron pic.twitter.com/rXMz61mTT3

Sin embargo, recordó el respaldo a Israel, ya que aclaró que "el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no le quita nada al derecho del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día".

En este marco, Macron marcó que el reconocimiento del Estado de Palestina "es la única solución que permitirá la paz para Israel". Además, definió la medida como "una derrota para Hamás, así como para todos los que avivan el odio antisemita y que quieren la destrucción del Estado de Israel".

Los reconocimientos del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal al Estado de Palestina

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron que reconocen de manera oficial al Estado de Palestina, en medio de la guerra en Medio Oriente.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos Estados, declaro claramente, como Primer Ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", afirmó Keir Starmer en un video publicado este domingo en sus redes sociales.

"Ante el creciente horror en Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; por el momento, no tenemos ni lo uno ni lo otro", sostuvo.

Starmer remarcó que "esta solución no es una recompensa para Hamás" sino "exactamente lo opuesto" a la visión del grupo terrorista, e insistió en la necesidad de que los rehenes sean liberados inmediatamente. De esta manera se distanció de la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó reconocer a Palestina.

El líder británico aseguró que "el hambre y la devastación" en la Franja de Gaza "son absolutamente intolerables" y le pidió a Israel que "permita que la ayuda llegue rápidamente". También señaló que terminar con la guerra, liberar a todos los rehenes y avanzar hacia una solución de dos Estados es "la mejor esperanza de paz y seguridad para todas las partes".

El anuncio de Reino Unido se sumó a los de Canadá y Australia, que también ocurrieron este domingo. "Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su ayuda para construir un futuro de paz, tanto para el Estado palestino como para el Estado israelí", expresó en X el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Es imperativo que Hamás libere a todos los rehenes, se desarme por completo y no participe en el futuro gobierno de Palestina. Hamás ha robado al pueblo palestino, le ha arrebatado su vida y su libertad, y de ninguna manera puede dictar su futuro", agregó en un comunicado.

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, difundió un comunicado en redes sociales. "A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconoce formalmente el Estado independiente y soberano de Palestina", anunció.

"Ya se está realizando una labor crucial en toda la comunidad internacional para desarrollar un plan de paz creíble que facilite la reconstrucción de Gaza, fortalezca la capacidad del Estado de Palestina y garantice la seguridad de Israel. El liderazgo de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos es vital para esta tarea", señaló.

"El reconocimiento no es más que una recompensa para los yihadistas de Hamás, envalentonados por su filial de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido", aseguró la cuenta oficial en X del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. "Los propios líderes de Hamás lo admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el 'fruto' de la masacre del 7 de octubre. No dejen que la ideología yihadista dicte sus políticas", reclamó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, también confirmó desde Nueva York el reconocimiento este domingo y marcó que "Portugal preconiza la solución de los dos estados como única vía para una paz justa e duradera".

"La declaración de reconocimiento aquí proclamada es resultado directo de la decisión del Consejo de Ministros del 18 de septiembre, tomada al culminar un proceso de consulta en el que se verificó el acuerdo del presidente de la República y de una amplísima mayoría de los partidos con escaños en el Parlamento", agregó en esta línea.