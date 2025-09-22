22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Francia se sumó a otros cuatro países y reconoció oficialmente al Estado de Palestina

Emmanuel Macron lo confirmó en la Asamblea General de la ONU, por lo que el país europeo se suma al Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que habían dado a conocer la misma decisión el domingo.

Por
Emmanuel Macron ante la ONU.

Emmanuel Macron ante la ONU.

Reuters/Eduardo Muñoz
Unas 500.000 personas se movilizaron en todo el país.
Te puede interesar:

Jornada de protestas masivas en Francia: hay 180 detenidos y decenas de heridos

Durante su exposición, Macron confirmó la decisión, que se produjo en medio del conflicto en Medio Oriente. "Pesa sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la mera posibilidad de una solución de dos Estados: Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro, en paz y seguridad", expresó.

"Ha llegado el momento. Por eso, y fiel al compromiso histórico de Francia con la paz en Oriente Próximo entre israelíes y palestinos, declaro que Francia reconoce hoy al Estado de Palestina. Este reconocimiento es una manera de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo de más, sino que, por el contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada", agregó en esta línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiasONU/status/1970210842491646145&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, recordó el respaldo a Israel, ya que aclaró que "el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no le quita nada al derecho del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día".

En este marco, Macron marcó que el reconocimiento del Estado de Palestina "es la única solución que permitirá la paz para Israel". Además, definió la medida como "una derrota para Hamás, así como para todos los que avivan el odio antisemita y que quieren la destrucción del Estado de Israel".

Los reconocimientos del Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal al Estado de Palestina

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron que reconocen de manera oficial al Estado de Palestina, en medio de la guerra en Medio Oriente.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos Estados, declaro claramente, como Primer Ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", afirmó Keir Starmer en un video publicado este domingo en sus redes sociales.

"Ante el creciente horror en Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; por el momento, no tenemos ni lo uno ni lo otro", sostuvo.

Starmer remarcó que "esta solución no es una recompensa para Hamás" sino "exactamente lo opuesto" a la visión del grupo terrorista, e insistió en la necesidad de que los rehenes sean liberados inmediatamente. De esta manera se distanció de la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó reconocer a Palestina.

El líder británico aseguró que "el hambre y la devastación" en la Franja de Gaza "son absolutamente intolerables" y le pidió a Israel que "permita que la ayuda llegue rápidamente". También señaló que terminar con la guerra, liberar a todos los rehenes y avanzar hacia una solución de dos Estados es "la mejor esperanza de paz y seguridad para todas las partes".

El anuncio de Reino Unido se sumó a los de Canadá y Australia, que también ocurrieron este domingo. "Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su ayuda para construir un futuro de paz, tanto para el Estado palestino como para el Estado israelí", expresó en X el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Es imperativo que Hamás libere a todos los rehenes, se desarme por completo y no participe en el futuro gobierno de Palestina. Hamás ha robado al pueblo palestino, le ha arrebatado su vida y su libertad, y de ninguna manera puede dictar su futuro", agregó en un comunicado.

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, difundió un comunicado en redes sociales. "A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconoce formalmente el Estado independiente y soberano de Palestina", anunció.

"Ya se está realizando una labor crucial en toda la comunidad internacional para desarrollar un plan de paz creíble que facilite la reconstrucción de Gaza, fortalezca la capacidad del Estado de Palestina y garantice la seguridad de Israel. El liderazgo de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos es vital para esta tarea", señaló.

"El reconocimiento no es más que una recompensa para los yihadistas de Hamás, envalentonados por su filial de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido", aseguró la cuenta oficial en X del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. "Los propios líderes de Hamás lo admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el 'fruto' de la masacre del 7 de octubre. No dejen que la ideología yihadista dicte sus políticas", reclamó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, también confirmó desde Nueva York el reconocimiento este domingo y marcó que "Portugal preconiza la solución de los dos estados como única vía para una paz justa e duradera".

"La declaración de reconocimiento aquí proclamada es resultado directo de la decisión del Consejo de Ministros del 18 de septiembre, tomada al culminar un proceso de consulta en el que se verificó el acuerdo del presidente de la República y de una amplísima mayoría de los partidos con escaños en el Parlamento", agregó en esta línea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argetina quedó como lider del Grupo C con tres victorias y clasificó a octavos de final

El "no look" con una mano de Luciano De Decco en el partido entre Argentina y Francia

donald trump censuro a un periodista de cnn: tu eres noticias falsas

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Jimmy Kimmel regresa a la TV tras breve suspensión que desató debate por censura

Jimmy Kimmel regresa a la TV tras breve suspensión que desató debate por censura

La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

La adolescente fue hallada en el auto de D4vd.

Macabro: encontraron el cuerpo de una adolescente en el auto de un reconocido cantante

Débora Estrella era empresaria y conductora; presentaba las noticias en Milenio Televisión, los fines de semana
play

Murió la reconocida periodista mexicana Débora Estrella en un accidente con una avioneta

Rating Cero

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

play

Paloma Mami: la "muñeka" que rompió la caja del género urbano

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Ed Sheeran revolucionó el mundo de la música con su sorpresiva revelación.
play

Ed Sheeran anunció un estreno póstumo: "No quiero morir y que saquen canciones al azar"

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.

De mendigos a millonarios: Marvel había puesto en venta a sus héroes por pocos millones antes de llegar al éxito con Iron Man

últimas noticias

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a un periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 17 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 24 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 26 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 36 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 41 minutos