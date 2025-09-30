Tragedia en Indonesia: un muerto y casi 100 heridos luego de un derrumbe en una escuela De acuerdo con las primeras informaciones, la estructura colapsó mientras los alumnos rezaban. Hay alrededor de 65 estudiantes bajo los escombros, por lo que no se desarta que haya más víctimas. Por







Se derrumbó una escuela y hay 65 estudiantes entre los escombors

Un niño de 13 años murió y hay otras 99 personas heridas, varias de ellas en estado crítico, luego de que se derrumbara una escuela en Indonesia. Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas aumente, ya que todavía hay estudiantes atrapados bajo los escombros.

El hecho ocurrió en un edificio en obras dentro de un internado islámico se desplomó este lunes en la ciudad de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental (Indonesia). Se trata del internado islámico Al Khoziny, donde decenas de alumnos de entre 12 y 17 años se encontraban rezando en la sala principal, justo en el momento en que la estructura cedió. Según los equipos de rescate, al menos 65 personas quedaron sepultadas tras el colapso.

“Estamos suministrando oxígeno y agua a quienes siguen atrapados, tratando de mantenerlos con vida mientras avanzamos en las tareas de rescate”, explicó Nanang Sigit, responsable del operativo, que se extendió durante toda la noche. Testigos presenciales señalaron que los rescatistas habrían visto más cuerpos entre los restos del edificio, lo que hace prever un aumento del número de fallecidos.

De acuerdo con la Policía provincial, el derrumbe se produjo en una sala de oración que había sido ampliada sin autorización oficial. El portavoz policial, Jules Abraham Abast, detalló que la construcción original tenía dos pisos, pero recientemente se habían agregado otros dos niveles de hormigón sin permiso ni refuerzo adecuado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dwnews/status/1972971413809049919&partner=&hide_thread=false Rescue efforts are ongoing after an under-construction Islamic school collapsed during afternoon prayers in Indonesia.



There are several deaths and dozens of injuries, and many students are trapped under the rubble. pic.twitter.com/iaaDXxRgxo — DW News (@dwnews) September 30, 2025