Cuba confirmó que mantiene diálogo con Estados Unidos por la crisis energética

El presidente Miguel Díaz-Canel contó que funcionarios de la isla se encuentran en tratativas para encontrar soluciones a la grave problemática.

Miguel Díaz- Canel, presidente de Cuba, afirmó que mantiene conversaciones con Estados Unidos para intentar encauzar las tensiones que desde hace décadas marcan la relación entre ambos países, principalmente en el marco de la feroz crisis energética que azota a la isla.

Según explicó el mandatario cubano en televisión, las conversaciones se encuentran en una etapa inicial y tienen como objetivo principal identificar los principales puntos de conflicto y explorar posibles vías de solución .

“Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos para buscar, por la vía del diálogo, soluciones para las diferencias que tenemos”, afirmó.

Díaz-Canel señaló que la prioridad de estos contactos es analizar cuáles son los problemas bilaterales que requieren una resolución urgente y determinar si existe voluntad política de ambas partes para avanzar. En ese sentido, planteó la posibilidad de encontrar áreas de cooperación que puedan beneficiar tanto a la población cubana como a la estadounidense.

Durante su intervención también hizo referencia a la grave situación energética que atraviesa la isla . “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible” , aseguró, y sostuvo que la falta de petróleo tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la población.

Miguel Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Consultado específicamente por los contactos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el líder cubano evitó brindar mayores detalles y remarcó que se trata de negociaciones que requieren discreción. “Estos son procesos que se hacen con mucha reserva. Son procesos largos y estamos apenas en las fases iniciales”, reiteró.

Díaz-Canel insistió en que el diálogo se desarrolla bajo principios de igualdad entre los Estados y respeto mutuo por los sistemas políticos y la soberanía de cada país. “Es un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y seriedad. En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar bajo el principio de igualdad y respeto entre ambos países”, afirmó.

En un mensaje previo dirigido a la nación, el mandatario también remarcó la importancia de identificar espacios de cooperación para enfrentar amenazas comunes y contribuir a la estabilidad regional, especialmente en América Latina y el Caribe.

Las conversaciones entre La Habana y Washington se producen en medio de una profunda crisis económica y social en la isla, marcada por la escasez de combustible, los cortes de energía y las dificultades para el abastecimiento de productos básicos.

En ese contexto, el líder cubano volvió a responsabilizar al embargo estadounidense por la situación energética. “La culpa no es del gobierno ni de la revolución. La culpa es del bloqueo energético que nos han impuesto”, sostuvo.

Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Un apagón masivo dejó sin electricidad a dos tercios de Cuba este miércoles tras un fallo en el sistema eléctrico nacional. La Unión Nacional Eléctrica (UNE) confirmó el incidente mediante un comunicado breve, en el que no detalló el alcance de los daños ni ofreció plazos para el restablecimiento del servicio. El colapso también afectó a la capital, La Habana.

Un desperfecto en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras provocó la desconexión inesperada de la planta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando sin suministro eléctrico al oeste y centro de la isla. El apagón masivo afectó a unos 7 millones de personas; es el segundo corte general en menos de un mes y los déficits ya rondan los 2.000 megavatios.

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Además, la desconexión registrada este miércoles constituye la quinta caída parcial del sistema eléctrico en menos de seis meses, diferente al colapso total de la red, y la más grave en lo que va del año. El episodio expone la fragilidad del sistema energético cubano, agravada por la presión petrolera de Estados Unidos, que interrumpió el suministro de crudo venezolano hacia La Habana y amenazó con aplicar aranceles a cualquier país que intente abastecerla, un recurso indispensable para mantener en funcionamiento la red eléctrica cubana.