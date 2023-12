Médicos sin Fronteras advirtió que "la ciudad de Rafá no puede recibir más gente"

MSF avisó que la ciudad de Rafá ya no tiene espacio para acoger a más desplazados palestinos.

La coordinación de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF) en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, advirtió que ya no hay lugar en esta ciudad para recibir a los nuevos desplazados por los bombardeos de Israel en el marco de la guerra con Hamás.

Destacó que "la ciudad de Rafá no puede recibir más gente. La densidad de la población en Rafá es impresionante. He estado en (los campamentos rohingyas de) Bangladesh y nunca he visto tanta gente, tantos niños en la calle.

Para muchos palestinos, este es el segundo o tercer desplazamiento que vivieron luego del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Los centros médicos próximos a Rafá están sobrecargados

El Hospital de Al Aqsa está recibiendo a 150 o 250 pacientes por día, y el Hospital de Nasser, el principal, está fuera de acceso porque está ubicado en la ciudad de Jan Yunis, un obejtivo israelí.

De acuerdo con las autoridades de Gaza, hay 1,8 millones de gazatíes que abandonaron sus hogares y dirigirse al sur desde el inicio de la ofensiva israelí como respuesta al ataque de Hamás, el pasado 7 de octubre.

En este sentido, el coordinador de Emergencias de MSF destacó: "Hay tiendas por todos lados, en terrenos vacíos, cerca de casas, cerca de centros de salud, cerca de hospitales, dentro de los hospitales. Es que no se puede evacuar más".