Masacre en una escuela de Turquía: un estudiante mató a cuatro personas

Turquía volvió a quedar sacudida por un episodio de violencia extrema dentro de una escuela. Este miércoles, un estudiante de octavo grado ingresó armado a un establecimiento educativo en la provincia de Kahramanmaras, al sur del país, y abrió fuego contra compañeros y docentes, con un saldo de cuatro muertos y al menos veinte heridos.
Entre las víctimas fatales se encuentran un profesor y tres alumnos. Además, hay heridos en estado crítico, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias locales. El atacante, identificado como Aras Mersinli, también murió durante el episodio, aunque aún no se determinó si se quitó la vida o si el disparo fue accidental.
De acuerdo a la reconstrucción oficial, el adolescente llevó varias armas en su mochila, presuntamente pertenecientes a su padre, un exintegrante de las fuerzas de seguridad. Según detallaron fuentes gubernamentales, habría ingresado al menos cinco pistolas y múltiples cargadores, con los que disparó de manera indiscriminada en dos aulas donde había niños de alrededor de diez años.
La escena dentro del colegio fue caótica. Testimonios e imágenes difundidas por medios locales muestran a estudiantes intentando escapar por las ventanas, mientras padres desesperados se acercaban al lugar en busca de información. Los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos hospitales.
Tras el ataque, la fiscalía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En paralelo, el padre del agresor fue detenido mientras se intenta establecer cómo el menor accedió al armamento.
El hecho se produce apenas un día después de otro tiroteo en una escuela secundaria en la provincia de Sanliurfa, donde un joven armado con un rifle dejó 16 heridos. Aunque este tipo de episodios no es habitual en Turquía, la reiteración en tan corto lapso encendió las alarmas.
Distintas organizaciones advierten desde hace tiempo sobre la proliferación de armas en el país, muchas de ellas sin registro. En ese contexto, la tragedia reaviva el debate sobre los controles y la seguridad en los entornos educativos, en medio de una sociedad golpeada por la violencia.