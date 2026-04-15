Masacre en una escuela de Turquía: un estudiante mató a cuatro personas El atacante tenía 13 años y entre las víctimas hay un docente y tres alumnos. Investigan cómo accedió a múltiples armas. Por + Seguir en







Masacre en una escuela de Turquía: un alumno armado mató a cuatro personas y dejó una veintena de heridos

Turquía volvió a quedar sacudida por un episodio de violencia extrema dentro de una escuela. Este miércoles, un estudiante de octavo grado ingresó armado a un establecimiento educativo en la provincia de Kahramanmaras, al sur del país, y abrió fuego contra compañeros y docentes, con un saldo de cuatro muertos y al menos veinte heridos.

Entre las víctimas fatales se encuentran un profesor y tres alumnos. Además, hay heridos en estado crítico, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias locales. El atacante, identificado como Aras Mersinli, también murió durante el episodio, aunque aún no se determinó si se quitó la vida o si el disparo fue accidental.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el adolescente llevó varias armas en su mochila, presuntamente pertenecientes a su padre, un exintegrante de las fuerzas de seguridad. Según detallaron fuentes gubernamentales, habría ingresado al menos cinco pistolas y múltiples cargadores, con los que disparó de manera indiscriminada en dos aulas donde había niños de alrededor de diez años.

La escena dentro del colegio fue caótica. Testimonios e imágenes difundidas por medios locales muestran a estudiantes intentando escapar por las ventanas, mientras padres desesperados se acercaban al lugar en busca de información. Los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para asistir a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos hospitales.

Tras el ataque, la fiscalía abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. En paralelo, el padre del agresor fue detenido mientras se intenta establecer cómo el menor accedió al armamento.