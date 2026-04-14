14 de abril de 2026 Inicio
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Una docente denunció que sus alumnos planeaban un tiroteo en la escuela: "Vamos a matar a todos"

La directora de un colegio secundario de Santo Tomé presentó ante la Policía diversas capturas de chats donde estudiantes de primer año organizaban un ataque armado. El grupo de adolescentes discutía la posibilidad de agredir a los profesores.

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Escuela Técnica N°1 en Santo Tomé

Escuela Técnica N°1 en Santo Tomé, Corrientes.

Captura de pantalla Google Street View

La directora de la Escuela Técnica N° 1 de Santo Tomé, Roxana Salgueiro, denunció que alumnos de primer año planificaban un ataque armado contra sus propios profesores. La situación se destapó cuando la madre de un estudiante descubrió mensajes violentos en un grupo de WhatsApp, lo que activó una investigación urgente.

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El hallazgo de los chats ocurrió cuando una mujer revisó el teléfono celular de su hijo y encontró planes para una masacre. Inmediatamente, realizó capturas de pantalla de la conversación y las presentó en la dirección escolar. Según relató la Salgueiro a Urgente Santo Tomé, "eran unos mensajes en los que se decía que iban a provocar un tiroteo en la escuela".

Los estudiantes intercambiaron ideas sobre cómo conseguir armas de fuego y eligieron posibles horarios para concretar la agresión hacia los docentes. En declaraciones radiales, la rectora explicó: "La conversación era extensa, donde inclusive uno hablaba de provocar, y otro alentaba de cómo iba a ser ese hecho de violencia".

El fiscal Facundo Cabral aportó precisiones sobre el contenido de los chats, donde figuraba una frase sumamente violenta contra el personal. "Vamos a matar a todos los profesores", escribieron los adolescentes en la plataforma digital, según consta en la causa.

La dirección notificó a los padres y tutores involucrados, pero confirmó que los jóvenes todavía asisten a clases de manera habitual y normal. "Hay que hacer todo un procedimiento que incluya no solamente el hecho de la entrevista, la denuncia, sino trabajar institucionalmente", puntualizó Salgueiro. La escuela carece de protocolos específicos, por lo que dependen de las indicaciones de la Justicia para avanzar.

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