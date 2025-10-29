La Justicia rechazó por segunda vez el intento de José Luis Espert de concentrar las causas en su contra en Comodoro Py La Cámara de Apelaciones hizo énfasis en que adoptar una decisión anticipada sobre la unificación podría repercutir negativamente en el curso normal de ambos procesos judiciales. Por







José Luis Espert está siendo investigado por sus vínculos con el empresario acusado de narcotraficante "Fred" Machado.

La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó el segundo intento de José Luis Espert para que las dos investigaciones que la Justicia tiene en curso en su contra se tramiten en los tribunales de Comodoro Py. El diputado de La Libertad Avanza, en uso de licencia, está imputado en dos causas por sus víinculos con Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de pertenecer al narcotráfico por la Justicia de los Estados Unidos.

Espert intentó que el expediente que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, en el que se investigan los US$ 200 mil que le transfirió Machado al diputado libertario, se acumule en la causa que el juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene a cargo sobre los 36 viajes que el diputado libertario realizó en el avión de Machado.

NARCOESCÁNDALO: nuevo revés contra ESPERT

De Georgi ya habìa rechazado en una primera instancia la unificación de ambas causas. Ahora, esto fue ratificado en un segundo fallo por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien coincidió en que la solicitud de inhibitoria resulta inconveniente a la luz de la ausencia de una precisa definición del objeto que abarca cada una de las pesquisas y los distintos caminos que, aparentemente, recorren a tal fin”.

La Cámara de Apelaciones hizo énfasis en que adoptar una decisión anticipada sobre la unificación podría repercutir negativamente en el curso normal de ambos procesos judiciales. El fallo indicó además que, si bien se rechazó el pedido en esta oportunidad, la posibilidad de debatir nuevamente la cuestión queda abierta en caso de que surjan nuevos elementos al avanzar la investigación.