29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia rechazó por segunda vez el intento de José Luis Espert de concentrar las causas en su contra en Comodoro Py

La Cámara de Apelaciones hizo énfasis en que adoptar una decisión anticipada sobre la unificación podría repercutir negativamente en el curso normal de ambos procesos judiciales.

Por

José Luis Espert está siendo investigado por sus vínculos con el empresario acusado de narcotraficante "Fred" Machado.

La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó el segundo intento de José Luis Espert para que las dos investigaciones que la Justicia tiene en curso en su contra se tramiten en los tribunales de Comodoro Py. El diputado de La Libertad Avanza, en uso de licencia, está imputado en dos causas por sus víinculos con Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de pertenecer al narcotráfico por la Justicia de los Estados Unidos.

Scott Bessent junto a Javier Milei.
Te puede interesar:

Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

Espert intentó que el expediente que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, en el que se investigan los US$ 200 mil que le transfirió Machado al diputado libertario, se acumule en la causa que el juez Marcelo Martínez De Giorgi tiene a cargo sobre los 36 viajes que el diputado libertario realizó en el avión de Machado.

NARCOESCÁNDALO: nuevo revés contra ESPERT

De Georgi ya habìa rechazado en una primera instancia la unificación de ambas causas. Ahora, esto fue ratificado en un segundo fallo por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien coincidió en que la solicitud de inhibitoria resulta inconveniente a la luz de la ausencia de una precisa definición del objeto que abarca cada una de las pesquisas y los distintos caminos que, aparentemente, recorren a tal fin”.

La Cámara de Apelaciones hizo énfasis en que adoptar una decisión anticipada sobre la unificación podría repercutir negativamente en el curso normal de ambos procesos judiciales. El fallo indicó además que, si bien se rechazó el pedido en esta oportunidad, la posibilidad de debatir nuevamente la cuestión queda abierta en caso de que surjan nuevos elementos al avanzar la investigación.

Para Espert, ambas investigaciones se centran en “la relación” entre él y “Fred” Machado, por lo que consideró que los expedientes concentran a las mismas personas, los mismos delitos y una idéntica presunta maniobra. Sin embargo, seguirán tramitando en tribunales separados.

Noticias relacionadas

Guillermo Francos / Axel Kicillof

Francos explicó por qué el Gobierno no invitó a Kicillof a la reunión con los gobernadores: "No vale la pena"

Advierten por estafas luego de las elecciones legislativas.

La Cámara Nacional Electoral advirtió por una estafa con multas falsas por no votar en las legislativas: cómo detectarla

El Gobierno define sus estretegias en la Cámara baja tras las elecciones.

El oficialismo busca reacomodarse y ultima detalles para un interbloque con el PRO

Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto que se debate en el Consejo de Mayo

Vacaciones, indemnizaciones y pagos: los puntos centrales de la reforma laboral que debate el Consejo de Mayo

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Por primera vez, Argentina votó a favor del embargo de Estados Unidos contra Cuba

Por primera vez Argentina votó a favor del embargo de EEUU contra Cuba

Rating Cero

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

últimas noticias

Este fue el decimoquinto ataque de Estados Unidos a una embarcación cercana a las costas latinoamericanas y sin aportar pruebas sobre la carga que transportaban.

Estados Unidos hundió otra presunta narcolancha en el Pacífico: murieron sus cuatro tripulantes

Hace 7 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.317 del miércoles 29 de octubre de 2025

Hace 24 minutos
Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras la masacre en Río de Janeiro, Lula pidió atacar "la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias"

Hace 25 minutos
Scott Bessent junto a Javier Milei.

Scott Bessent: "El puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense"

Hace 34 minutos
Locura en Avellaneda tras la salida del equipo.

Video: histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

Hace 1 hora