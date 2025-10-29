Video: histórico recibimiento de la hinchada de Racing frente a Flamengo en Avellaneda

29 de octubre de 2025 Inicio
Los fanáticos de la Academia reventaron el estadio tras la salida del equipo en un recibimiento a la altura de los acontecimientos: cinco minutos de bengalas, bombas de estruendos y bengalas para un partido histórico.

Bruno Zuculini y Gonzalo Plata van en búsqueda del balón.
Por un lugar en la final, Racing empata con Flamengo en Avellaneda

En la previa del partido, el entrenador Gustavo Costas había mandado un mensaje claro a los fanáticos de Racing y había pedido máximo apoyo: “No importa que nos cobren un palo de multa, me chupa un huevo. Tiremos la cancha abajo. Los vamos a pasar por arriba”.

Y los hinchas no fallaron: 50.000 almas deliraron tras la salida del equipo con cinco minutos de bengalas, bombas de estruendos y bengalas para un partido histórico en el estadio Juan Domingo Perón. El trámite no es nada fácil. El equipo de Avellaneda salió a la cancha con la obligación de ganar para soñar con la clasificación a la gran final del 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

La Academia enfrenta un partido histórico ante el Mengao, y buscará dar vuelta la serie tras la derrota por 1-0 en Río de Janeiro, para llegar a la final del certamen internacional por primera vez luego de 58 años. Dirige el árbitro chileno Piero Maza.

