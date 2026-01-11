11 de enero de 2026 Inicio
La terrible acusación contra un actor de High School Musical: ya está detenido

El artista había estado preso en 2024 por una denuncia de su novia y fue nuevamente arrestado en Texas.

El actor interpretaba a Jimmy The Rocket Zara.

El reconocido actor de High School Musical 3, Matt Prokop, conocido por interpretar a Jimmy The Rocket Zara, fue detenido por la Policía de Texas por supuesta posesión de material de abuso sexual infantil en las últimas horas y enfrenta cargos “sin derecho a fianza”.

La estrella de Disney se encuentra bajo custodia en una cárcel, según TMZ. Había sido aprehendido “en la víspera de Navidad por múltiples cargos, incluida presunta posesión de material de abuso sexual infantil y resistencia al arresto”.

Prokop fue acusado también por “incumplir las condiciones de la fianza correspondientes a una serie previa de cargos formulados en 2024”, según Crossroads Tody. Y agregaron que “todo indica que las condiciones de la fianza están vinculadas a un arresto que ya habíamos dado a conocer”.

Cabe destacar que, en 2024 fue denunciado por violencia de género de parte de su novia en Victoria, su ciudad natal. “Él fue acusado de agresión familiar agravada y resistencia al arresto. No está claro cómo Prokop supuestamente violó las condiciones de su fianza”, sumaron en TMZ.

El actor también estuvo en otras series como Hannah Montana y The Office antes de estar en su papel más importante en HSM 3: Senior Year. También protagonizó otra película para Disney llamada Geek Charming.

